Вырывали зубы и закапывали заживо. На Харьковщине нашли новые пыточные россиян

Местных жителей содержали в бесчеловечных условиях

Украинские военные продолжают освобождать населенные пункты в Харьковской области, в частности, вчера были деоккупированы села Богуславка и Боровская Андреевка, контрнаступление ВСУ продолжается на востоке области.

После того как из населенных пунктов выгоняют россиян, там продолжают находить все новые доказательства ужасающих зверств россиян и застенки. В середине сентября братскую могилу нашли в городе Изюм, власти проводят эксгумацию и заявляют, что большинство тел имеют признаки насильственной смерти, часть – следы пыток. В Балаклее в одном из подвалов нашлип ыточную, где издевались над местными жителями.

На этот раз от находок и рассказов местных жителей, живших рядом с застенками, созреет кровь в жилах.

Коробка с вырванными зубами в с. Пески-Радьковские

После освабождения села Пески-Радьковские в Изюмском районе Харьковской обл. в полицию обратились местные жители, мол в подвале одного из домов держали пленных — местных жителей, АТОвцев и пленных из ВСУ. Соседи рассказали, что хозяев дома россияне выгнали и поселились там сами, оттуда постоянно слышали крики. Полиция нашла в доме пыточную.

По словам начальника следственного управления ГУ ЧП Харьковской области Сергея Болвинова, точно известно о пытках закапывания/выкапывания в землю заживо и применении противогаза с тлеющей тряпкой. Также в пыточной найдены фаллоимитатор, коробка с вырванными зубными протезами, провода с веревками и письмо с опросом одного из находившихся здесь мужчин.

В застенке нашли коробку с вырванными зубными протезами На пленных одевали противогаз с тлеющей тряпкой

Полиции известны имена военнослужащих, над которыми издевались оккупанты. Сейчас следователи и прокуроры работают над установлением всех фактов, произошедших в этих застенках. Болвинов пообещал, что правосудие найдет каждого виновного.

Пыточная в подвале полиции в с. Большой Бурлук

В поселке Большой Бурлук в Харьковской обл. россияне превратили отделение полиции в свою укрепленную базу и пыточную для местных жителей. По данным прессслужбы Нацполиции, снаружи оккупанты расположили окопы для обороны, изнутри – все разбито, повсюду мусор и грязь.

В настоящее время следователи и криминалисты Национальной полиции проводят необходимые следственные действия на деоккупированной территории поселка.

Тюрьма в Волчанске: вырывали ногти и били током

На минувшей неделе в освобожденном Волчанске Харьковской обл. полиция на территории одного из предприятий обнаружила устроенную россиянами тюрьму и пыочную. По данным правоохранителей, издевались над местными жителями, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с ними сотрудничать.

Как рассказывают свидетели, в одной камере примерно на 12 квадратных метров российские военные удерживали от 20 до 40 человек. В помещении обнаружены инструменты для пыток, удавки, хомуты и т.д. Установлено, что в этом месте оккупанты избивали заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы. На стенах застенки зафиксированы даты пребывания людей, кто-то из заключенных написал в одной из камер молитву.

В Волчанске оккупанты пытали людей током, вырывали ногти и ломали пальцы. В Волчанске оккупанты пытали людей током, вырывали ногти и ломали пальцы. В Волчанске оккупанты пытали людей током, вырывали ногти и ломали пальцы.

Новые детали по зверствам под Киевом

Хотя после освобождения Киевской области от россиян прошло уже полгода, до сих пор продолжают выяснять жуткие истории. Так, житель Ворзеля, Борис, сумевший выжить после пыток, рассказал о "ямах смерти" и пытках в холодильниках.

Как сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киевской обл. Андрей Небытов, оккупанты мучили в холодильниках 50 человек, их допрашивали и спрашивали о "биолабораториях", искали информацию о военных.

Житель Ворзеля, Борис, сумевший выжить после пыток

Борис рассказал, что в одной камере вместе с ним было 24 человека, в другой – 28. российские военные ударами ног в берцах выбивали ему ребра, и десять ребер у него неправильно срослись. В "яме смерти" он прятался под трупом, чтобы не замерзнуть. Также его несколько раз вели на расстрел. Людям ломали ребра, скручивали суставы, неделями допрашивали в аэропорту Гостомеля, а затем везли в россию.

Как сообщал "Телеграф", в Харьковской области предатель-полицейский пытался убежать и подорвался на российской мине. А в селе под Чугуевым правоохранители обнаружили военную армию так называемой "ЛНР", которая переоделась в гражданскую одежду и скрывалась в заброшенных зданиях и лесу от наказания за совершенные преступления.