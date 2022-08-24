Партизаны уничтожили запорожского гауляйтера: появилось видео взрыва

Взрывное устройство было заложено под сиденье автомобиля

На территории временно оккупированного россиянами поселка Михайловка, расположенного в Запорожской области, в результате подрыва автомобиля неизвестными, погиб местный гауляйтер Иван Сушко. В сети появилось видео мощного взрыва, унесшего жизнь предателя.

На кадрах видно, как машина под управлением приспешника оккупантов Сушка двигается по одной из улиц населенного пункта. Внезапно автомобиль взрывается и воспламеняется. Судя по траектории движения транспортного средства, которая изменилась после взрыва, предатель мгновенно "отключился", потеряв управление автомобилем.

Как стало известно позже, взрывчатка была подложена под водительское сиденье машины коллаборанта украинскими партизанами. Об этом в своем Telegram написал запорожский пропагандист Владимир Рогов. По его словам, Сушко получил тяжелые ранения, после и тяжелое состояние его доставили в медицинское учреждение. Уже в больнице гауляйтер скончался.

Ранее "Телеграф" сообщал, как во временно оккупированном Мелитополе украинские партизаны наделали много шума, испугав коллаборантов несколькими взрывами. В то же время, известный "гауляйтер" Херсонщины Владимир Сальдо до сих пор находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц.

Также напомним, что несколькими днями раньше в блокадном Мариуполе пытались взорвать оккупационного "мэра" Константина Иващенко.