Під Києвом уламки дрону влучили у будинок російського опозиціонера Пономарьова: політик поранений (фото)

Він каже, що це п'ята спроба нападу

У четвер, 1 серпня, при атаці на Київ ударний дрон-камікадзе "Герань-2" армії РФ вдарив по будинку російського опозиціонера Іллі Пономарьова. Він отримав численні осколкові поранення.

Про це OBOZ.UA повідомили джерела. Відомо, що БПЛА вибухнув за п'ять метрів від вхідних дверей. Будинок зазнав руйнувань.

Політик був під прицілом

Перед цим, у ході масованої атаки між 3-ю та 4-ю годинами ранку середи, 31 липня, на територію ділянки Іллі Пономарьова вже прилітало три дрони. Однак їх збила ППО й вони впали на відстані 50-100 метрів від будинку, завдавши лише незначної шкоди.

Джерела зазначили, що тоді будинок Пономарьова не був ціллю, проте сьогоднішня нічна атака показала, що саме російський опозиціонер був під прицілом.

Наразі Пономарьов перебуває в безпеці під захистом. Поліція Києва та Київської області веде розслідування.

Що кажуть в поліції

"В одному із районів чоловік та дружина отримали поранення. Потерпілих госпіталізовано до столичної лікарні, їм надається відповідна допомога. Крім того, пошкоджено два приватних будинки", — йдеться в повідомленні Національної поліції України.

Реакція Пономароьова на обстріл

Політик вже відреагував на удар по його будинку. Він заявив, що це вже п'ятий замах на його життя.

"Сьогодні у мене, схоже, другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та найбільш успішною, проти якої було важко захиститися. Але х**н їм!" – написав Пономарьов у соцмережі X, пообіцявши більше подробиць згодом.

Варто додати і те, що Російська ФСБ у лютому цього року порушила проти Пономарьова кілька кримінальних справ — про держзраду у формі переходу на бік противника, участь у терористичній організації та публічні заклики до терору, пише російське видання Astra.

Сам Пономарьов залишив Росію у 2014 році. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пономарьов виступає за фінансування ЗСУ та терористичні акти в Росії як шлях до повалення режиму Володимира Путіна.

Нагадаємо, днями в коментарі "Телеграфу" колишній депутат Держдуми РФ, опозиціонер Ілля Пономарьов прокоментував чутки про зникнення низки російських опозиціонерів, які перебували у СІЗО.