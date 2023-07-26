"Покришили на салат": ЗСУ жорстко припинили спробу російського штурму, епічне відео

Росіяни вирішили зухвало заїхати на своїй броні прямо на позиції наших воїнів

В Україні продовжуються запеклі бої з армією росії. І поки на одних напрямках ЗСУ реалізують свій контрнаступ, на інших армія окупантів не припиняє спроб своїх штурмів, але наші захисники стримують ворога.

Відео однієї з таких невдалих атак загарбників зараз "віруситься" у мережі.

Чергове протистояння трапилося біля населеного пункту Кліщіївка (Донецька область), що тимчасово перебуває під контролем окупантів.

На відео знято невдалу спробу російського штурму, де українські воїни підбили ворожу БМП, а також знищили цілий загін противника. Як можна бачити, росіяни вирішили зухвало заїхати на своїй броні прямо на позиції наших воїнів, але їхній провал коштував їм життя.

"Ка***и на БМП хотіли заїхати мало не до будинку до ЗСУ, але їм налили не горілку, а ввалили в бік пару пострілів з гранатомета, а гостей покришили на салат", — підписує відео автор посту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відео військового Маркуса, на якому зафільмовано контрнаступ ЗСУ, зібрало мільйони переглядів за добу.

Також ми повідомляли, що боєць ССО ЗСУ розповів подробиці епічного відео із зачисткою окопів росіян.