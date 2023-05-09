"Доплив на свято": на берег Київщини викинуло труп окупанта, а у мережі показали, як його знищили (фото)

Труп плавав у річці більше року

9 травня до Дня Перемоги в росії в Києві з глибин Дніпра сплив льотчик-окупант, якого знищили більше року тому, коли рф вже як місяць намагалася взяти столицю України "за три дні".

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Так, за даними правоохоронців, 9 травня на берег Київського водосховища викинуло тіло російського пілота. На його формі був шеврон з ініціалами, а при ньому було виявлено "пам’ятку пілота Мі-24 (російський/радянський ударний вертоліт)".

У відомстві іронічно прокоментували інцидент та опублікували фото з місця подій.

"Таке… не тоне!", — йдеться у повідомленні.

Новину прокоментував і начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов. Він припустив, що підводний льотчик сплив, щоб "відсвяткувати 9 травня. Щось не сиділося йому вдома. "Свято — це святе!". Гарний приклад для всіх росіян. Краще сидіти вдома, ніж ставати учасниками військових злочинів".

Тим часом у мережі вже встигли ідентифікувати льотчика, а також дату та місце його смерті. Адже хоч тіло його вже повністю розклалося шеврон із прізвищем та ініціалами залишився практично цілим.

Так, стало відомо, що його було знищено воїнами ЗСУ 5 березня 2022 року. Крім того, з’явилося і відео, на якому знято, можливий останній політ загиблого льотчика.

Користувачі соцмереж вже встигли прокоментувати ситуацію і не скупилися на чорний гумор.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що журналісти розслідували назвали колосальне число втрат Росії в Україні.