Виривали зуби і закопували живцем. На Харківщині знайшли нові катівні росіян

Місцевих мешканців утримували у нелюдських умовах

Українські військові продовжують звільняти населені пункти на Харківщині, зокрема, вчора були деокуповані села Богуславка та Борівська Андріївка, контрнаступ ЗСУ триває на сході області.

Після того, як з населених пунктів виганяють росіян, там продовжують знаходити все нові докази жахливих звірств росіян і катівні. У середині вересня братську могилу знайшли у місті Ізюм, влада проводить ексгумацію і заявляє, що більшість тіл мають ознаки насильницької смерті, частина – сліди катувань. У Балаклії в одному з підвалів знайшли катівню, де піддавали тортурам місцевих мешканців.

Цього разу від знахідок і розповідей місцевих мешканців, які жили поруч з катівнями, стигне кров у жилах.

Коробка з вирваними протезами у катівні у с. Піски-Радьківські

Після звільнення села Піски-Радьківські в Ізюмському районі Харківської обл. до поліції звернулись місцеві мешканці, мовляв у підвалі одного з домів утримували полонених — місцевих мешканців, АТОвців та полонених з ЗСУ. Сусіди розповіли, що господарів дому вигнали і поселилися там самі, звідти постійно чули крики. Поліція знайшла в будинку катівню.

За словами начальника слідчого управління ГУ НП Харківської області Сергія Болвінова, точно відомо про катування закопування/викопування в землю заживо і застосування протигазу з тліючою ганчіркою. Також у катівні знайдені фалоімітатор, коробка з вирваними зубними протезами, дроти з мотузками і лист з опитуванням одного з чоловіків, які були тут.

У катівні знайшли коробку з вирваними зубними протезами На полонених вдягали противогаз з тліючою ганчіркою

Поліції відомі імена військовослужбовців, над якими знущалися окупанти. Зараз слідчі та прокурори працюють над встановленням усіх фактів, які відбулися у цій катівні. Болвінов пообіцяв, що правосуддя знайде кожного винного.

Катівня у підвалі поліції в с. Великий Бурлук

У селищі Великий Бурлук у Харківській обл. росіяни перетворили відділок поліції на свою укріплену базу та катівню для місцевих мешканців. За даними пресслужби Нацполіції, ззовні окупанти розташували окопи для оборони, зсередини – все розтрощене, всюди сміття та бруд.

Зараз слідчі та криміналісти Національної поліції проводять необхідні слідчі дії на деокупованій території селища.

В'язниця у Вовчанську: виривали нігті та били струмом

На минулому тижні у звільненому Вовчанську Харківської обл. поліція на території одного з підприємств виявила влаштовану росіянами в'язницю та катівню. За даними правоохоронців, знущалися з місцевих мешканців, які не підтримували окупантів та відмовлялися з ними співпрацювати.

Як розповідають свідки, в одній камері приблизно на 12 квадратних метрів російські військові утримували від 20 до 40 людей. У приміщенні виявлено інструменти для катувань, зашморги, хомути тощо. Встановлено, що в цьому місці окупанти били ув’язнених, катували електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці. На стінах катівні зафіксовано дати перебування людей, хтось із в’язнів викарбував в одній із камер молитву.

У Вовчанську окупанти катували людей струмом, виривали нігті та ламали пальці. У Вовчанську окупанти катували людей струмом, виривали нігті та ламали пальці. У Вовчанську окупанти катували людей струмом, виривали нігті та ламали пальці.

Нові деталі щодо звірств на Київщині

Хоча після звільнення Київської області від росіян минуло вже пів року, досі продовжують з'ясовувати моторошні історії звірств. Так, мешканець Ворзеля, Борис, який зумів вижити після тортур, розповів про "ями смерті" й тортури в холодильниках.

Як повідомив начальник ГУ Нацполіції в Київській обл. Андрій Нєбитов, окупанти мучили в холодильниках 50 людей, їх допитували і запитували про "біолабораторії", шукали інформацію про військових.

Мешканець Ворзеля, Борис, який зумів вижити після тортур

Борис розповів, що в одній камері разом із ним було 24 особи, в іншій – 28. російські військові ударами ніг у берцях вибивали йому ребра, і десять ребер у нього неправильно зрослися. У "ямі смерті" він ховався під трупом, щоб не замерзнути. Також його кілька разів вели на розстріл. Людям ламали ребра, скручували суглоби, тижнями допитували в аеропорту Гостомеля, а потім везли до росії.

Як повідомляв "Телеграф", на Харківщині зрадник-поліцейський намагався втекти та підірвався на російській міні. А в селі під Чугуєвом правоохоронці виявили військового армії так званої "ЛНР", який переодягнувся у цивільний одяг та ховався у покинутих будівлях та лісі від покарання за вчинені злочини.