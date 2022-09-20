Рука з браслетом: тіло вбитого бійця ЗСУ впізнала дружина

Військовослужбовець перестав виходити на зв’язок 19 квітня

Після звільнення Ізюма (Харківська область) світу знову показали численні страшні фото наслідків звірств окупаційної армії, а одне з таких, на якому показано руку вбитого після тортур чоловіка, днями облетіло мережу. Як виявилося, останки належать загиблому військовослужбовцю 93-ї бригади ЗСУ "Холодний Яр" 36-річному Сергію Сові.

Про це розповіла виданню Факти його дружина Оксана Сова, яка розповіла, що її чоловік потрапив на фронт із першою хвилею мобілізації у 2014 році, бився за Піски та підвозив боєприпаси до Донецького аеропорту.

У 2015 році він демобілізувався, проте незабаром підписав контракт із 93-ю бригадою та продовжив службу на посаді старшого стрільця. За службу його було нагороджено численними нагородами.

Після початку вторгнення він подався захищати Україну під Ізюмом, а востаннє вийшов на зв’язок 19 квітня.

Жінка до останнього сподівалася, що її чоловік потрапив у полон, але після звільнення Ізюма побачила знайомі татуювання на фото з ексгумації.

В українського захисника залишилися двоє дітей. Старший 14-річний син залишив листа на сайті Офісу президента, в якому попросив допомогти якнайшвидше повернути батька додому для гідного похорону.

Нагадаємо, остаточна кількість убитих та похованих в Ізюмі українців все ще невідома, проте кількість виявлених могил уже перевищила 500.

Водночас росіяни катували українців не лише у цьому місті. Так, після звільнення Балаклії Харківської області також стало відомо про численні випадки знущань, які окупанти чинили стосовно українців.