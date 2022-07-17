путіну пригрозили давньоєврейським прокляттям: що це таке і як воно вже "працювало"

Історія знає кілька варіантів можливої дії "Пульса де Нура"

Російський кривавий диктатор володимир путін, у якого останнім часом серйозно погіршився стан здоров’я, може потрапити ще й у немилість божественних сил, якщо такі, звичайно існують. Проте із попередженням саме про таку можливість розвитку подій кремлівського лідера попередили у Дніпрі — очільник штабу тероборони міста Геннадій Корбан. Після масштабного ракетного удару 15 липня чиновник пообіцяв застосувати до путіна "Пульса де-нура" — у разі повторення атаки.

Сьогодні "Телеграф" вирішив розібратися, що означає це незвичайне словосполучення, анонсоване Корбаном, і чи справді подібне прокляття може "діяти". Різні джерела стверджують, що загроза начебто втілювалася в реальність щонайменше кілька разів.

Початковий привід

Як уже згадувалося, Геннадій Корбан подав ще одну тему для пильнішого спостереження за станом здоров’я володимира путіна. "Пульса де-нура", яка нібито очікує путіна у разі повторного удару по Дніпру, є давнім єврейським прокляттям, яке вшановується багатьма послідовниками юдаїзму.

У перекладі це словосполучення означає "удар вогнем". Вважають, що людина, до якої прокляття буде застосовано, обов’язково помре протягом наступного року.

"Дніпро вважається батьківщиною любавічного ребе, — підкреслив Корбан серйозність своїх намірів. — Місто під охороною небес".

Цікавим моментом є те, що перед самим моментом "проклинання" об’єкт гніву має бути попереджений про свою можливу долю. Також його дії мають завдавати явної шкоди єврейському народу. Тільки у такому разі "Пульса де-нура" спрацює.

Якщо вірити в подібні трохи окультні речі, то можна зрозуміти, що перший крок уже зроблено.

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Історія прокляття

Вважається, що у тих чи інших формах "Пульса де-нура" згадувалася у різних релігійних книгах, зокрема у Талмуді. Однак прямий опис обряду фактично ніколи не приводився, адже проти людей воно початково не застосовувалося.

Проте історія знає кілька прикладів смерті нібито саме від цього прокляття. Так, повідомлялося про загибель 37-річного архітектора Еяля Рагоніса. Підприємець і будівельник, колишній спецназівець — його серце не витримало через два тижні після того, як він закінчив зведення елітного комплексу в місці, де, ймовірно, знаходилося стародавнє єврейське поховання.

Також євреями був проклятий археолог Ехуд Нецер, який у 2010 році знайшов могилу царя Ірода. Його просили не розкривати знахідку, проте він не послухався. Як результат — він упав із високого пагорба: під ним обломилися старі перила, біля яких він розмовляв із колегами.

Крім цього вважається, що "Пульса де-нура" застосовувалася до прем’єрів Ізраїлю Іцхака Рабіна та Аріеля Шарона. Один із них загинув 1995 року — через вбивство, а другий, впавши 2005 року в кому, помер через 11 років, так і не прийшовши до тями.

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Чи підходить прокляття путіну?

Вважається, що "Пульса де Нура" може застосовуватися виключно євреями проти євреїв. І хоча владимир путін вважається за національністю росіянином, у його жилах цілком імовірно тече єврейська кров. На підтримку цього факту говорять документи, які раніше спливали в інтернеті, де національність його матері — Марії Іванівної Шеломової, вказана саме як "єврейка".

Втім, про справжність цих даних судити неможливо, як і існування самого прокляття. Але якщо комусь легше жити з усвідомленням того, що прокльони можуть діяти, то нехай так і буде.

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Тим часом багато інших джерел і так звертають увагу на те, що здоров’я у владимира путіна дуже впало. У нього може бути онкологія та низка інших захворювань.

Також йому часто приписують наявність хвороби Паркінсона. "Телеграф" навіть поговорив з лікарем, щоб дізнатися, наскільки хоча б один із "діагнозів" може бути реальністю.