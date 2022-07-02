Через війну проти України секс у росії подорожчав у 1,5 раза

Незабаром і особливі "гумки" росіянам доведеться купувати вітчизняного виробництва

Представники російської влади продовжують стверджувати, що введені Заходом санкції впливають лише на країни Європи та США, а не на рф. При цьому ціни у місцевому масмаркеті зростають абсолютно на все. Торкнулося це навіть такої пікантної частини життя, як контрацепція.

За інформацією російського медіа "Горизонтальна росія", за останній рік середня вартість презервативів у рф піднялася у півтора рази — з 388 до 612 рублів (201 і 317 грн відповідно). Більшість шляху подорожчання кондоми пройшли якраз після початку путінської "спецоперації" в Україні.

Зазначається, що зазвичай ціни на такий тип товарів збільшуються на пік "тематичних" свят. До таких належать День Святого Валентина (14 лютого), День захисника Вітчизни (23 лютого, в Україні не відзначається) та Міжнародний жіночий день (8 березня). Проте антиросійські санкції вплинули навіть на цей фактор і дозволили подорожчати презервативам, незалежно від календарної дати.

Зростання цін на презервативи в росії

Зазначимо, що подорожчали не лише ввезені з-за кордону вироби, а й російського виробництва. Наприклад, пачка кондомів марки Contex (Велика Британія) коштувала до 24 лютого 429 рублів (222 грн). Наприкінці червня її вартість вже досягла позначки 599 рублів (310 грн.).

Зросли в ціні й німецькі Durex – із 845 до 1111 рублів (437 та 575 грн).

За німецько-російський Vizit у магазинах тепер просять 1869 рублів (986 грн), що майже на три сотні дорожче, ніж було до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Цікаво, що російська продукція марки Bodyguard є дешевим ширвжитком. Перед війною одну пачку можна було придбати за 280 рублів (145 грн.). За чотири місяці вони піднялися в ціні лише на 40 рублів (20 грн).

Вартість кондомів за марками

Зазначимо, що це не єдиний сум, з яким росіянам довелося зіткнутися через західні санкції. Раніше "Телеграф" розповідав, чому один із найбільших банків країни-агресора вирішив запровадити "кінську" комісію за валютні перекази.