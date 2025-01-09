Німецький політик поплатився кар’єрою за вульгарні коментарі моделям OnlyFans

Коментарі політика швидко привернули увагу громадськості

У Німеччині 75-річний політик Бернд Фогель потрапив у скандал через "гарячі" коментарі під фотографіями моделей OnlyFans. Після того, як його непристойні повідомлення у соцмережі X побачили всі, йому довелося зняти свою кандидатуру з виборів до бундестагу.

Політик із партії "Альянс Німеччини" писав непристойні коментарі сексуального характеру, використовуючи нецензурні вислови та відверті натяки. Про це повідомило місцеве видання Tageblatt.

Фогель активно коментував дописи моделей на платформі OnlyFans, не соромлячись залишати відверто сексистські висловлювання. Під фотографіями він писав непристойні зауваження про інтимні частини тіла моделей та свої сексуальні бажання на кшталт таких: "Хочу поцілувати твою вагіну, крихітко" або "У тебе великі груди, які запрошують погратися з ними".

Коментарі політика швидко привернули увагу громадськості та викликали шквал критики. Користувачі соцмереж назвали поведінку Фогеля неприпустимою для публічної особи та потенційного члена бундестагу.

Після розголосу скандалу політик опублікував вибачення у соціальній мережі та заявив про зняття своєї кандидатури. За словами Фогеля, він не усвідомлював, що його коментарі будуть доступні широкому загалу.

Партія "Альянс Німеччини" відреагувала на ситуацію виключенням Бернда Фогеля зі своїх лав.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні засудили модель OnlyFans. Уже відомо, чи сяде вона до в'язниці.