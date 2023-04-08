Роковини трагедії в Краматорську: Україна згадує жертв удару по залізничному вокзалу (фото і відео)

Під час російського удару загинули десятки людей

У суботу, 8 квітня, виповнився рік зі страшної трагедії у Краматорську. Тоді, сонячний весняний день перетворився для місцевих жителів на справжнє пекло — через приліт ворожої ракети на місцевий вокзал. Від рук загарбників загинула 61 особа, понад сотня отримали поранення.

Про роковини трагедії "Телеграф" згадує разом із "Укрзалізницею", котра тоді опинилася у епіцентрі подій. Масовість жертв була обумовлена очікуванням жителів Краматорська на черговий евакуаційний поїзд. Місто свого часу було одним із головних центрів евакуації, тож бажаючих виїхати було вдосталь.

Серед загиблих було семеро неповнолітніх. Це виглядає дуже цинічно з боку росіян, адже на ракеті, котрою вдарили по вокзалу, знаходився напис "За дітей".

Поранені були скрізь

Люди опинилися в епіцентрі удару "Іскандера"

Залізничники згадують, що за кілька годин до трагедії з Краматорська встигли вийти три поїзди із місцевими жителями. Врятуватися від ймовірної смерті тоді завдяки нічним рейсам вдалося понад 4 тисячам пасажирів.

Краматорськ на карті

Дехто ж порятунку так і не дочекався

"На знак вшанування памʼяті вбитих російською ракетою о 10:30 (8 квітня 2023 року) по всіх вокзалах України буде оголошено хвилину мовчання", — зазначають у прессжбі "Укрзалізниці".

На цих лавках люди свого часу чекали евакуації. Архівне фото

За кілька днів після трагедії вокзал Краматорська перетворився на меморіал. Архівне фото

Слід від ударів одного із уламків. Архівне фото

Слід нагадати, що залізничне сполучення із Краматорськом було тимчасово припинено. Відновити його вдалося лише пів року тому. На перший же рейс зі столиці розкупили всі квитки. На початку березня на вокзалі Краматорська навіть відбулося освідчення військового своїй коханій.

Архівні фото вокзалу: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський свого часу назвав трагедію в Краматорську справою "зла, яке не має кордонів". На ракеті, котра поцілила по вокзалу, був напис "За дітей".

В США підтвердили, що удар по місту був здійснений із позицій російських окупантів. На це вказує і відео із запуском ракет, яке швидко завірусилося у мережі. Однак у росії в злочині так і не зізналися, вигадавши жахливу брехню.