Знову влучило у зупинку транспорту: окупанти обстріляли місто на Донбасі, багато загиблих

Серед травмованих містян — троє діток

У четвер, 4 серпня, на 162 день війни в Україні, ворожа армія російської федерації знову завдала удару по місту Торецьк Донецької області. В результаті обстрілу, який відбувся близько 11-ї години, вісім людей загинуло, а четверо отримали поранення різного ступені тяжкості. Серед травмованих — троє дітей.

Відповідну інформацію у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, відзначивши, що цього разу окупанти поцілили у зупинку громадського транспорту, де в момент удару перебувала велика кількість людей.

В результаті ворожого обстрілу загинуло 8 людей

За словами Кириленка, попередні дані свідчать про те, що росіяни вели обстріл з артилерії. Крім зупинки, в результаті ворожих дій окупаційної армії росії було пошкоджено церкву, де травм зазнав місцевий священник, а також кілька навколишніх багатоповерхівок.

Наслідки ворожого обстрілу росіян

"Щодня російські окупанти б’ють по цивільних – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку!", — йдеться в тексті публікації керівника області.

Крім того, Кириленко у своєму дописі вчергове закликав жителів Донеччини евакуюватися, аби не стати наступною російською мішенню.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що упродовж доби, 4 серпня, ворожа російська армія масово обстріляла Дніпропетровську область. Зокрема, найбільше снарядів противник випустив по Нікопольському та Криворізькому районах.