Смачний та ароматний обід для всієї родини: рецепт супу з зеленого горошку

Ми поділимось з вами чудовим рецептом легкого та ніжного супу з зеленого горошку.

Суп з зеленого горошку — це не просто смачна та ароматна страва, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Він легкий, корисний та ідеально підходить для будь-якої пори року. Також, пропонуємо вам рецепт томатного супу.

Цей суп готуэться дуже просто та швидко. Про це пише cookpad.

Класичний суп з зеленого горошку:

Інгредієнти:

2 л води

300 г зеленого горошку (свіжого або замороженого)

2 картоплини

1 морква

1 цибулина

2 ст. л. вершкового масла

1 пучок петрушки

Сіль та перець за смаком

Приготування:

У каструлі закип'ятіть воду. Картоплю очистіть та наріжте кубиками. Додайте картоплю до киплячої води. Моркву та цибулю очистіть та наріжте дрібно. Обсмажте овочі на вершковому маслі до м'якості. Додайте обсмажені овочі до каструлі з картоплею. Додайте зелений горошок (якщо використовуєте заморожений горошок, не розморожуйте його). Варіть суп 15-20 хвилин, до готовності картоплі та горошку. Додайте подрібнену петрушку, сіль та перець за смаком. Зніміть суп з вогню та дайте йому трохи настоятися.

Суп подаємо з домашньою сметаною. Також, пропонуємо рецепт легкого супчику.