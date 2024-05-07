Смачний та ароматний обід для всієї родини: рецепт супу з зеленого горошку
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Ми поділимось з вами чудовим рецептом легкого та ніжного супу з зеленого горошку.
Суп з зеленого горошку — це не просто смачна та ароматна страва, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Він легкий, корисний та ідеально підходить для будь-якої пори року. Також, пропонуємо вам рецепт томатного супу.
Цей суп готуэться дуже просто та швидко. Про це пише cookpad.
Класичний суп з зеленого горошку:
Інгредієнти:
- 2 л води
- 300 г зеленого горошку (свіжого або замороженого)
- 2 картоплини
- 1 морква
- 1 цибулина
- 2 ст. л. вершкового масла
- 1 пучок петрушки
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- У каструлі закип'ятіть воду.
- Картоплю очистіть та наріжте кубиками. Додайте картоплю до киплячої води.
- Моркву та цибулю очистіть та наріжте дрібно. Обсмажте овочі на вершковому маслі до м'якості.
- Додайте обсмажені овочі до каструлі з картоплею.
- Додайте зелений горошок (якщо використовуєте заморожений горошок, не розморожуйте його).
- Варіть суп 15-20 хвилин, до готовності картоплі та горошку.
- Додайте подрібнену петрушку, сіль та перець за смаком.
- Зніміть суп з вогню та дайте йому трохи настоятися.
Суп подаємо з домашньою сметаною. Також, пропонуємо рецепт легкого супчику.