Смачний та корисний перекус: рецепт сендвічу з авокадо та шинкою

Сендвіч з авкодо та шикною стане не лише корисним, але смачним перекусом.

Сендвічі з авокадо та шинкою — це не просто смачний та швидкий перекус, але й корисна страва, яка наситить вас енергією та вітамінами. Авокадо багатий на ненасичені жири, калій та інші корисні речовини, а шинка — це джерело білка. Також, пропонуємо рецепт гарячих бутербродів.

Сьогодні ми поділимось простим та доступним рецептом сендвічу з авокадо та шинкою, який ви зможете легко приготувати за лічені хвилини. Про це пише Torchyn.

Класичний сендвіч з авокадо та шинкою:

Інгредієнти:

2 скибки хліба

1/2 авокадо

2 скибки шинки

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку та розімніть виделкою. Посоліть та поперчіть авокадо за смаком. Намажте авокадо на одну скибку хліба. Викладіть шинку на авокадо. Накрийте другим скибкою хліба. Розріжте сендвіч навпіл за бажанням.

А якщо ви любите смачні та швидкі закуски, рекомендуємо приготувати бутерброди з єврейською намазкою. Також,ми ділились рецептом єврейських бутербродів.