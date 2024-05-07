Смачний та корисний перекус: рецепт сендвічу з авокадо та шинкою
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Сендвіч з авкодо та шикною стане не лише корисним, але смачним перекусом.
Сендвічі з авокадо та шинкою — це не просто смачний та швидкий перекус, але й корисна страва, яка наситить вас енергією та вітамінами. Авокадо багатий на ненасичені жири, калій та інші корисні речовини, а шинка — це джерело білка. Також, пропонуємо рецепт гарячих бутербродів.
Сьогодні ми поділимось простим та доступним рецептом сендвічу з авокадо та шинкою, який ви зможете легко приготувати за лічені хвилини. Про це пише Torchyn.
Класичний сендвіч з авокадо та шинкою:
Інгредієнти:
- 2 скибки хліба
- 1/2 авокадо
- 2 скибки шинки
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Авокадо розріжте навпіл, видаліть кісточку та розімніть виделкою.
- Посоліть та поперчіть авокадо за смаком.
- Намажте авокадо на одну скибку хліба.
- Викладіть шинку на авокадо.
- Накрийте другим скибкою хліба.
- Розріжте сендвіч навпіл за бажанням.
А якщо ви любите смачні та швидкі закуски, рекомендуємо приготувати бутерброди з єврейською намазкою. Також,ми ділились рецептом єврейських бутербродів.