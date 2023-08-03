Чому у четвер потрібно пити каву з корицею: готуйте гаманці

Дуже приємний спосіб притягнути багатство у своє життя

Ті, хто вірить у народні прикмети, завжди захоплюються тим, як певні дії можуть притягнути удачу та фінансове благополуччя. Однією з найпоширеніших прикмет є традиція пити каву з корицею щочетверга.

Цей обряд здатний відчинити двері до фінансового успіху. Езотерики запевняють, що такий "грошовий" напій має особливу енергетику, що притягує гроші та процвітання.

Як провести ритуал на гроші

Вранці приготуйте каву в турці так, як любите. Головне, щоб у ємність наливалася лише чиста вода. Коли напій буде майже готовий, і на поверхні з’являться перші бульбашки або пінка, покладіть у нього шматочок кориці або мелених прянощів на ваш смак.

Поки ваша кава настоюється, повторіть про себе або вголос наступні слова тричі: "Як кориця смак кави додає, так і грошики у мене приростають. Хай буде так!". Після цього насолоджуйтесь кожним ковтком, уявляючи, як гроші течуть до вас річкою.

Нагадаємо, що існує багато різних способів притягнути гроші до свого життя. Один із них – носити в гаманці лавровий лист. Вважається, що ця рослина приваблює удачу та багатство. Інший спосіб притягнути гроші – покласти лавровий лист під килимок. Цей ритуал вважається давнім та простим способом притягнути успіх.