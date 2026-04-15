Скандальна Алхім засвітилася абсолютно без одягу під час дзвінка відомому блогеру (фото)

Груди блогерка "прикрила" емодзі

Анна Алхім — скандальна українська блогерка, яка нещодавно заявила, що пройшла "дубайську війну", знову привернула до себе увагу. Цього разу в мережі з'явився скріншот її відеодзвінка, де вона засвітилася абсолютно голою.

Йдеться про її відеорозмову другом Кирилом Скачковим, більше відомим під ніком ucupcake. Про романтичні стосунки між ними нічого не відомо.

На зображенні блогерка перебуває без одягу у верхній частині тіла, водночас інтимні зони закриті емодзі у формі серця. Судячи з кадру, розмова відбувалася у невимушеній атмосфері.

Анна Алхім, Кирило Скачков. Фото: INSTATALKS

Сторіс Алхім підписала також невимушено: "провели переговори", тегнула Кирила і поставила емодзі червоного сердечка. Водночас пояснювати цю ситуацію блогерка не стала.

Постать Кирила Скачкова (ucupcake) вже не вперше з'являється у сторіс блогерки. Попри те, що пара офіційно не підтверджувала романтичні стосунки, такі "оголені переговори" дають чимало підстав для чуток.

Анна Алхмі і Кирило Скачков. Фото: instagram.com/ucupcake

Кирило відомий у вузьких колах як блогер та "тусовщик", і подібні провокації для його контенту також не є рідкістю. Можливо, фото було викладене для хайпу.

