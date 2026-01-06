Скандал перед Олімпіадою: спортсмени вигадали інтимний "допінг" заради медалей

У стрибках на лижах з трампліна спалахнув скандал

Деякі літаючі лижники збільшують статевий орган заради результатів. Це нібито робиться, щоб збільшити об'єм комбінезона, який безпосередньо впливає на аеродинаміку.

Що потрібно знати

Літаючі лижники нібито збільшують геніталії заради кращих результатів

У FIS не помічали подібного

Норвезький спортсмен вважає це дурістю

Сенсаційну новину опублікувало провідне німецьке видання Bild. Норвезька TV2 розібрала матеріал німецьких журналістів.

Перед початком сезону спортсмени проходять 3D-сканування, за результатами якого атлетам шиють особисті комбінезони. Їх не можна перешивати по ходу змагань. Німецький таблоїд повідомляє, що літаючі лижники вдавалися до використання шприців для ін’єкцій у статеві органи, щоб отримати комбінезон зі збільшеною пахвинною областю. А якщо комбінезон в області паху буде вільнішим, то за принципом перетинки білки-летяги політ теоретично буде далі.

У Міжнародній федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) спростовують будь-які маніпуляції із розмірами статевих органів.

Я заперечую, що були спроби збільшити геніталії за допомогою видимих пристроїв. Під час вимірювань є медичний персонал, який проводить дуже ретельний огляд. Менеджер з екіпірування FIS Матіас Хафеле

Норвезькі ЗМІ повідомили, що спортсменів попередили про можливі питання на цю тему.

Головний тренер зайшов у роздягальню перед кваліфікацією та сказав: "Ви маєте бути готові до питань про ін’єкції в пеніс". Щиро кажучи, я подумав, що це якась нісенітниця. Літаючий лижник Халвор Егнер Гранеруд

Халвор Егнер Гранеруд/Фото: Getty Images

Видання Bild також поговорило з доктором Камрамом Карімом на цю тему.

Можна досягти тимчасового візуального потовщення статевого члена шляхом ін’єкції парафіну або гіалуронової кислоти. Але це не подовжує його. Така ін’єкція не схвалена з медичного погляду та пов’язана з ризиками. Камрам Карім

