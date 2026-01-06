Скандал перед Олімпіадою: спортсмени вигадали інтимний "допінг" заради медалей
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У стрибках на лижах з трампліна спалахнув скандал
Деякі літаючі лижники збільшують статевий орган заради результатів. Це нібито робиться, щоб збільшити об'єм комбінезона, який безпосередньо впливає на аеродинаміку.
Що потрібно знати
- Літаючі лижники нібито збільшують геніталії заради кращих результатів
- У FIS не помічали подібного
- Норвезький спортсмен вважає це дурістю
Сенсаційну новину опублікувало провідне німецьке видання Bild. Норвезька TV2 розібрала матеріал німецьких журналістів.
Перед початком сезону спортсмени проходять 3D-сканування, за результатами якого атлетам шиють особисті комбінезони. Їх не можна перешивати по ходу змагань. Німецький таблоїд повідомляє, що літаючі лижники вдавалися до використання шприців для ін’єкцій у статеві органи, щоб отримати комбінезон зі збільшеною пахвинною областю. А якщо комбінезон в області паху буде вільнішим, то за принципом перетинки білки-летяги політ теоретично буде далі.
У Міжнародній федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) спростовують будь-які маніпуляції із розмірами статевих органів.
Я заперечую, що були спроби збільшити геніталії за допомогою видимих пристроїв. Під час вимірювань є медичний персонал, який проводить дуже ретельний огляд.
Норвезькі ЗМІ повідомили, що спортсменів попередили про можливі питання на цю тему.
Головний тренер зайшов у роздягальню перед кваліфікацією та сказав: "Ви маєте бути готові до питань про ін’єкції в пеніс". Щиро кажучи, я подумав, що це якась нісенітниця.
Видання Bild також поговорило з доктором Камрамом Карімом на цю тему.
Можна досягти тимчасового візуального потовщення статевого члена шляхом ін’єкції парафіну або гіалуронової кислоти. Але це не подовжує його. Така ін’єкція не схвалена з медичного погляду та пов’язана з ризиками.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив допустити Росію до зимової Олімпіади-2026 за тими ж правилами, що діяли на Іграх у Парижі. У грудні 2025 року Росія виграла міжнародний суд. Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов’язав FIS допустити російських атлетів до змагань в олімпійських дисциплінах у нейтральному статусі, а спортсменів у паралімпійських дисциплінах на тих самих умовах, що й спортсменів з інших країн.