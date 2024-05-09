Смачний перекус та додаток до закусок: рецепт італійських грісіні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Ці хлібні палички дуже легко готуються, але ваші домашні будуть в захваті від них.
Грісіні – це хрусткі хлібні палички, які родом з Італії. Їх можна їсти як самостійну закуску, так і використовувати як доповнення до сирних та м'ясних тарілок, супів та салатів. Також, ми ділились рецептом гарячих бутербродів.
Приготувати грісіні вдома дуже просто, адже для цього знадобляться лише кілька простих інгредієнтів: борошно, вода, оливкова олія, дріжджі та сіль.
А завдяки різноманітним добавкам, таким як сир, трави або спеції, можна створювати власні унікальні смаки.
Сьогодні ми поділимось з вами 3 рецептами грісіні, які допоможуть вам урізноманітнити свій стіл та порадувати близьких вишуканою італійською закускою.
1. Класичні грісіні
Інгредієнти:
- 250 г борошна
- 150 мл теплої води
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. сухих дріжджів
- 1 ч. л. солі
Інструкція:
- У великій мисці змішайте борошно, дріжджі та сіль.
- Додайте воду та оливкову олію і замісіть тісто. Тісто має бути м'яким та еластичним.
- Викладіть тісто на злегка посипану борошном поверхню, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину, щоб воно піднялося.
- Розігрійте духовку до 180°C.
- Розділіть тісто на 2 частини. Розкачайте кожну частину тіста в тонкий прямокутник товщиною близько 1 см.
- Наріжте тісто на смужки шириною 1-2 см.
- Викладіть грісіні на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікайте грісіні протягом 15-20 хвилин, до золотистого кольору.
2. Грісіні з сиром
Інгредієнти:
- 250 г борошна
- 150 мл теплої води
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. сухих дріжджів
- 1 ч. л. солі
- 50 г тертого пармезану
Інструкція:
- Приготуйте тісто за рецептом класичних грісіні.
- Додайте тертий пармезан у тісто і добре перемішайте.
- Викладіть тісто на злегка посипану борошном поверхню, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину, щоб воно піднялося.
- Далі виконуйте інструкції з рецепту класичних грісіні.
3. Грісіні з травами
Інгредієнти:
- 250 г борошна
- 150 мл теплої води
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. сухих дріжджів
- 1 ч. л. солі
- 1 ст. л. сушених трав (наприклад, орегано, базилік, розмарин)
Інструкція:
- Приготуйте тісто за рецептом класичних грісіні.
- Додайте сушені трави у тісто і добре перемішайте.
- Викладіть тісто на злегка посипану борошном поверхню, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину, щоб воно піднялося.
- Далі виконуйте інструкції з рецепту класичних грісіні.
Порада:
Грісіні можна зберігати в герметичному контейнері при кімнатній температурі протягом 3-4 днів.
Перед подачею їх можна трохи підігріти в духовці або на сковороді.
А якщо ви любите крабові палички, рекомендуємо приготувати з ними салат. Також, пропонуємо рецепт крабових паличок під "Шубою".