Смачний перекус та додаток до закусок: рецепт італійських грісіні

Ці хлібні палички дуже легко готуються, але ваші домашні будуть в захваті від них.

Грісіні – це хрусткі хлібні палички, які родом з Італії. Їх можна їсти як самостійну закуску, так і використовувати як доповнення до сирних та м'ясних тарілок, супів та салатів. Також, ми ділились рецептом гарячих бутербродів.

Приготувати грісіні вдома дуже просто, адже для цього знадобляться лише кілька простих інгредієнтів: борошно, вода, оливкова олія, дріжджі та сіль.

А завдяки різноманітним добавкам, таким як сир, трави або спеції, можна створювати власні унікальні смаки.

Сьогодні ми поділимось з вами 3 рецептами грісіні, які допоможуть вам урізноманітнити свій стіл та порадувати близьких вишуканою італійською закускою.

1. Класичні грісіні

Інгредієнти:

250 г борошна

150 мл теплої води

2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. сухих дріжджів

1 ч. л. солі

Інструкція:

У великій мисці змішайте борошно, дріжджі та сіль. Додайте воду та оливкову олію і замісіть тісто. Тісто має бути м'яким та еластичним. Викладіть тісто на злегка посипану борошном поверхню, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину, щоб воно піднялося. Розігрійте духовку до 180°C. Розділіть тісто на 2 частини. Розкачайте кожну частину тіста в тонкий прямокутник товщиною близько 1 см. Наріжте тісто на смужки шириною 1-2 см. Викладіть грісіні на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте грісіні протягом 15-20 хвилин, до золотистого кольору.

2. Грісіні з сиром

Інгредієнти:

250 г борошна

150 мл теплої води

2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. сухих дріжджів

1 ч. л. солі

50 г тертого пармезану

Інструкція:

Приготуйте тісто за рецептом класичних грісіні. Додайте тертий пармезан у тісто і добре перемішайте. Викладіть тісто на злегка посипану борошном поверхню, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину, щоб воно піднялося. Далі виконуйте інструкції з рецепту класичних грісіні.

3. Грісіні з травами

Інгредієнти:

250 г борошна

150 мл теплої води

2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. сухих дріжджів

1 ч. л. солі

1 ст. л. сушених трав (наприклад, орегано, базилік, розмарин)

Інструкція:

Приготуйте тісто за рецептом класичних грісіні. Додайте сушені трави у тісто і добре перемішайте. Викладіть тісто на злегка посипану борошном поверхню, накрийте рушником і залиште в теплому місці на 1 годину, щоб воно піднялося. Далі виконуйте інструкції з рецепту класичних грісіні.

Порада:

Грісіні можна зберігати в герметичному контейнері при кімнатній температурі протягом 3-4 днів.

Перед подачею їх можна трохи підігріти в духовці або на сковороді.

А якщо ви любите крабові палички, рекомендуємо приготувати з ними салат. Також, пропонуємо рецепт крабових паличок під "Шубою".