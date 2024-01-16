Чохли знімати не доведеться: як прибрати запах затхлості з дивана за 2 хвилини

Ми підкажемо, як нейтралізувати запах затхлості з дивану.

Диван — це центр будь-якого будинку. Тут ми проводимо багато часу, відпочиваючи, дивлячись телевізор або зустрічаючи гостей. Тому важливо, щоб диван був чистим і свіжим.

Про це пише УНІАН.

Однак, навіть при регулярному прибиранні, диван може набути неприємного запаху затхлості. Це може бути пов'язано з декількома причинами:

Наявність вогкості в приміщенні. Волога є ідеальним середовищем для розмноження бактерій і грибків, які і є джерелом неприємного запаху.

Недостатня вентиляція приміщення. Якщо в приміщенні немає нормальної вентиляції, то волога не випаровується, а накопичується, що також призводить до появи затхлого запаху.

Неправильний догляд за диваном. Якщо ви не вчасно чистите диван, то на його оббивці можуть накопичуватися пил, бруд і мікроорганізми, які також можуть бути джерелом неприємного запаху.

Якщо ви помітили, що ваш диван почав пахнути затхлістю, то не варто відразу знімати чохли і везти його в хімчистку. Є кілька способів, як прибрати запах затхлості з дивана в домашніх умовах за лічені хвилини.

Спосіб 1: перекис водню

Перекис водню — це потужний антисептик, який допоможе вам швидко і ефективно позбутися від запаху затхлості.

Для цього вам знадобиться:

1 пляшка перекису водню (3%)

Спрей-пляшечка

Мікрохвильова піч

Налийте перекис водню в склянку і підігрійте її в мікрохвильовій печі протягом 30 секунд. Перелийте перекис водню в спрей-пляшечку. Розбризкайте перекис водню на всі поверхні дивана, включаючи шви і складочки. Залиште перекис водню на дивані на 15 хвилин. Ретельно пропилососьте диван.

Спосіб 2: сода

Сода — це ще один ефективний засіб для боротьби з запахом затхлості.

Для цього вам знадобиться:

1 склянка соди

1 склянка води

Змішайте соду з водою до утворення густої кашки. Нанесіть кашку на всі поверхні дивана, включаючи шви і складочки. Залиште кашку на дивані на 2 години. Ретельно пропилососьте диван.

Спосіб 3: оцет

Оцет — це ще один перевірений спосіб позбутися від запаху затхлості.

Для цього вам знадобиться:

1 склянка оцту

1 склянка води

Змішайте оцет з водою в рівних пропорціях. Налийте розчин в пульверизатор. Розбризкайте розчин на всі поверхні дивана, включаючи шви і складочки. Залиште розчин на дивані на 30 хвилин. Ретельно пропилососьте диван.

Порада: для посилення ефекту ви можете додати в розчин трохи ефірних масел, наприклад, лавандового або лимонного.

Який спосіб вибрати, залежить від ваших уподобань. Якщо ви боїтеся, що перекис водню або оцет можуть пошкодити оббивку дивана, то краще використовувати соду.

А для того, щоб в майбутньому уникнути появи запаху затхлості, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

Регулярно провітрюйте приміщення, в якому знаходиться диван.

Не допускайте вологості в приміщенні.

Регулярно чистіть диван, використовуючи спеціальні засоби.

Завдяки цим простим порадам ви зможете зберегти ваш диван чистим і свіжим надовго.

Раніше "Телеграф" розповідав про кращі лайфхаки, які допоможуть утеплити житло без зайвих капіталовкладень.