Буде, як новий: як випрати пуховик

Ми підкажемо, як правильно прати пуховик

Пуховик — це практичний і теплий одяг, який ідеально підходить для холодної погоди. Однак, щоб пуховик прослужив вам довго, його потрібно правильно прати.

Випрати пуховик в домашніх умовах не так просто, як може здатися. Якщо ви не будете дотримуватися правил, пуховик може втратити свою форму, а пух може зібратися в грудки.

Ось кілька порад, які допоможуть вам випрати пуховик без проблем:

1. Підготуйте пуховик

Перш ніж прати пуховик, його потрібно підготувати. Зробіть це заздалегідь, щоб пуховик встиг висохнути до наступного використання.

Випустіть пух з капюшона і рукавів.

Розпорошити пуховик спеціальним засобом для прання пухових виробів. Це допоможе видалити бруд і пил і запобігти скупченню пуху.

2. Виберіть правильний режим прання

Для прання пуховика використовуйте делікатний режим прання при температурі не вище 30 градусів. Також використовуйте програму без віджиму.

3. Додайте спеціальні м’ячики

Щоб пуховик не втратив свою форму, додайте до пралки спеціальні м’ячики для прання пухових виробів. Ці м’ячики допоможуть розподілити пух рівномірно по всій поверхні пуховика.

4. Не використовуйте сушилку

Пуховик не можна сушити в сушильній машині. Сушити пуховик потрібно природним шляхом, розвісивши його на плічках.

5. Розпушіть пух

Після того, як пуховик висохне, розпушіть пух руками. Це допоможе рівномірно розподілити пух по всій поверхні пуховика.

Щоб пуховик не втратив свою форму і не зім'явся, зберігайте його в спеціальному чохлі.

Дотримуючись цих порад, ви зможете легко і правильно випрати пуховик і продовжити термін його служби.

Раніше "Телеграф" розповідав про прості способи освіжити пуховик перед зимою.