Побачить нашу перемогу до своєї смерті: мольфар розкрив, про що бреше диктатор путін

Ця людина — диявол, справедливо заявив Макс Гордєєв

Найближчим часом у росії відбудуться вибори нового президента. Також на тлі чуток про смерть російського диктатора володимира путіна експерти вже говорять про його наступника. Але поки що у самого лідера кремля інші плани.

В ефірі програми "Ранок у великому місті" екстрасенс і мольфар Макс Гордєєв поділився своєю думкою про те, чи буде путін просити про перемир’я напередодні майбутніх виборів у країні. За словами ясновидця, такий розклад малоймовірний, адже ця людина — диявол.

"Не буде жодного перемир’я, навіть якщо він запропонує – наші не погодяться. Ба більше, він має побачити нашу перемогу до своєї смерті. Це кармічно має статися. Або ж накладе на себе руки. Але мені здається, що путін просто зникне доживати свій час. Він знає, що готується заколот, і дуже боїться цього. Наприклад, прибрав пригожина", — заявив Гордєєв.

Раніше мольфар наголосив, що насправді стало з євгеном пригожиним у літаку. Він висловив сумнів, що загибель голови ПВК "Вагнер" сталася через авіакатастрофу і припустив, що тіло пригожина могли залишити на місці падіння літака серед уламків.