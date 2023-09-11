Накличете нещастя: ніколи не викидайте з дому ці дев’ять речей

Багато хто не замислюється, що позбавитися деяких предметів може бути не дуже гарною ідеєю

У сучасному світі з його швидким темпом життя легко накопичувати речі та ще легше позбавлятися їх без особливого роздуму. Але існують прикмети, якими не всі старі предмети можна просто викидати. Якщо, наприклад, правильний вибір одягу може допомогти залучити багатство, то відправлення в бак для сміття деяких речей навпаки, несе ризик притягти нещастя.

Чому не можна викидати старі речі – причини

На перший погляд, питання позбавлення таких предметів може здатися незначним. Але у світі езотерики та повір’їв вважається, що це може спричинити такі негативні наслідки:

втрату статків та бідність;

розрив зв’язку з минулим чи близькими;

втрату нових можливостей та шансів на добробут;

розрив зв’язку з позитивною енергією та внутрішній дисбаланс;

втрату духовності чи здоров’я.

Езотерики радять замислитись про вплив, який ваша стара річ може вплинути на ваше життя. Деяких предметів не варто просто позбавлятися, щоб зберегти гармонію та уникнути негативних наслідків.

Які речі не можна викидати з дому?

Щоб уникнути можливих поганих прикмет, будьте обережні з утилізацією цих речей:

Фотографії — вони несуть у собі енергію та спогади. Це може викликати розрив зв’язку з минулим, втрату зв’язку з душами рідних, що пішли, або близькими, що живуть сьогодні. Старі ключі – вони символізують доступ до нових можливостей. Викинувши ключі, ви закриваєте двері новим шансам та добробуту. Одяг з яскравою енергетикою — наприклад, весільну сукню, фату, вбрання, в якому ви отримали найкращу новину у вашому житті або важливу для кар’єри нагороду. Вважається, що одяг, у якому відбулися сильні емоційні події, може зберігати їхню енергію. Викинувши його, ви можете порушити баланс у своєму внутрішньому світі. Волосся — здавна волосся використовувалися в ритуалах, пов’язаних із впливом на людину. Щоб не дати недоброзичливцям можливість отримати над собою владу, заволодівши цим "шматочком" організму, люди спалювали обрізане волосся та нігті або відправляли по воді. Подарунки, отримані з добрими намірами, несуть позитивну енергію. Відмова від них може викликати розрив зв’язку з дарувальником та розірвати потік щастя. Біблія, ікони та старі книги — вважається, що вони мають мудрість, захисну енергетику, знання. Відсутність поваги до змісту цих предметів може вважатися втратою можливості вчитися та зростати духовно. Годинник — електронний, механічний, пісочний. Всі годинники символізують ваш час, який ви викинете разом з ними. Гаманець — вважається символом достатку та багатства. Разом із цією річчю можна викинути й свій фінансовий добробут. Прикраси з каменем-оберегом. Вважається, що позбавившись аксесуару з вашим каменем, ви позбавите себе енергії та захисту, яку він вам несе.

Раніше ми розповідали, що потрібно покласти в гаманець, щоб залучити багатство. Цей універсальний магічний атрибут може допомогти вам у будь-якій ситуації.