"Війна почне рухатися до кінця": астрологи пророкують несприятливий період для рф на фронті

За словами астрологів, українська армія має шанси значно вирватися вперед і звільнити територію, як це було на Харківщині

Ведичні астрологи Анна й Олексій Суханови вважають, що серпень буде важливим місяцем у ході повномасштабної російсько-української війни. Однак ключові події вони очікують восени.

Про це йдеться в публікації астроекспертів у Instagram. У ній Суханови озвучили свій прогноз на останній місяць літа.

Як йдеться в астропрогнозі, серпень буде продуктивним місяцем для України, але не ключовим у війні. Тоді як на осінь у Суханових більше надій.

"Ключові та важливі події, на наш погляд, варто очікувати восени, у тому числі й у вересні, після яких велика ймовірність того, що війна почне рухатися до кінця. Тому існує ймовірність певних подій у серпні (ближче до кінця місяця), які стануть передумовами до подій осені", — кажуть астрологи.

За їхніми словами, серпень не буде спокійним місяцем, можливі ракетні обстріли. Але коли Сонце вийде зі знака Зодіаку Рак (17 серпня), то напруга на півдні України, стверджується у прогнозі, може зменшитися. Проте астрологи пишуть про можливе збільшення обстрілів інших міст України, особливо Києва.

Суханови заявляють, що у серпні багато планет будуть перебувати у знаку Лева, що є позитивним для нашої країни та протилежним для агресора. З 17 серпня по 17 вересня, пишуть астрологи, відбудеться найнесприятливіший і напружений період для росії. На думку Суханових, можливе повторення подій минулого року, коли українській армії вдалося звільнити частину Харківської області, яку раніше окупували росіяни.

Раніше "Телеграф" писав, що астрологиня Яна Тимощук озвучила свій прогноз напередодні Дня незалежності України. За словами астроекспертки, масштабної катастрофи не буде.

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