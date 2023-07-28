Крим "звільнили" у червні: популярний астролог сконфузився з прогнозом

Вірити астроекспертам чи ні – вибір кожного

Багато астрологів, тарологів, екстрасенсів та інших висловлюють прогнози про подальший хід російсько-української війни. В одному з таких передбачень популярний астроексперт Влад Росс помилився, назвавши можливу дату звільнення Криму.

У лютому 2023 року Влад Росс в інтерв’ю виданню "Главред" говорив, що вже в червні цього ж року анексований росіянами півострів може повернутися до складу України. На жаль, Крим все ще залишається окупованим.

Так, Влад Росс говорив у своєму прогнозі на кінець лютого 2023 року, що путін може втратити владу, а вже навесні передбачав цілковиту поразку агресора, а в червні – можливе звільнення Кримського півострова. З реальністю озвучені тези, як показав час, не збіглися.

Ось лише кілька цитат Влада Росса, озвучені ним 3 лютого 2023 року:

"У натальній карті путіна в лютому 2023 року Сатурн, символ повалення, з’єднається з планетою його влади — Юпітером. Це говорить про те, що в цей час буде завдано потужного удару по владі господаря кремля. По суті, лютий стане точкою відліку падіння путіна, і саме у лютому його вертикаль влади буде зламана”.

"Так що новий напад на Україну перетвориться на суцільний кошмар для путіна. Адже якщо російські війська підуть у наступ, путін точно програє, на росію чекатиме цілковита поразка вже в березні-квітні 2023 року, а в червні, можливо, вже й Крим буде під контролем України, якщо не весь, то більша його частина".

Раніше "Телеграф" розповідав, що Влад Росс не вперше дав помилковий прогноз. До цього він казав, що путін може померти у травні 2023 року. Проте на календарі вже липень, а диктатор живий.