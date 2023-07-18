Популярний астролог сильно "наплутав" з датами визволення Херсона та Криму

Вірити чи ні прогнозам астроекспертів про перебіг боїв — особиста справа кожного

Питання завершення російсько-української війни стало одним із провідних у астрологів, тарологів й екстрасенсів. Подібні астроексперти намагаються прогнозувати перебіг боїв, але помиляються, як, наприклад, відомий український астролог Влад Росс, який осоромився прогнозом про звільнення Херсона та Криму.

У липні минулого року Росс говорив "Главреду", що Україна візьме захоплений окупантами Херсон у серпні 2022 року. Тоді як наші війська зайшли до міста 11 листопада 2022 року.

Рік тому Рос стверджував, що ЗСУ звільнять Херсон у серпні (2022 рік), буде "велика битва, як Сталінград", а про спробу росії включити місто до свого складу не може бути й мови. Тоді як анексія нових окупованих територій має місце: 30 вересня в країні-агресорі "проголосили своєю" зокрема Херсонську область.

Крім того, слідом за "серпневим поверненням Херсона", Росс говорив про знищення Кримського мосту, завдання ударів по Білгородській, Курській та інших областях рф — і все це в тому ж місяці, серпні 2022-го. Ось ще кілька гучних цитат астролога з інтерв’ю, датованого липнем 2022 року:

"Лише після цього росіяни зрозуміють, що війну треба закінчувати, і з вересня вони на колінах почнуть просити Україну завершити війну".

"У росії в листопаді пропонуватимуть повернутися до кордонів, що були до 24 лютого".

"Наприкінці 2022 року росіяни тікатимуть із України".

Раніше "Телеграф" розповідав, що популярний у мережі хіромант сконфузився зі своїм прогнозом. Його "дата закінчення війни" сильно відрізняється від реальності.