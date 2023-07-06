Важливий захисний ритуал: навіщо дивитися у дзеркало, коли повертаєшся до будинку

Дзеркала в будинку мають особливу енергетику

Існує безліч прикмет і забобонів, пов’язаних із дзеркалами. Згідно з однією із них, коли людина щось забула і повертається додому, перш ніж вийти за двері, їй необхідно обов’язково поглянути на своє відображення в дзеркалі, інакше можна викликати неприємності.

У матеріалі Liktv розповіли, з чим пов’язані ці забобони і чому так важливо виглядати в дзеркало, коли не заплановано повертаєшся у своє житло.

Навіщо дивитись у дзеркало, коли щось забув

Езотерики кажуть, що це дуже давня прикмета, до якої бажано прислухатися, якщо ви вірите в домовика. Вважається, що якщо раптово повернутися додому з якоїсь причини, то можна порушити його спокій, він образиться і почне "мститися", зокрема ваші речі почнуть таємниче пропадати і з’являтися. І щоб не розгнівати невидимого господаря будинку, потрібно перед тим, як знову вийти за двері, поглянути у дзеркало.

Також, вважається, що людина, коли щось забула і повертається в житло, робить це в поганому настрої, тому що може спізнюватися і злитися через свою забудькуватість. І щоб ця негативна енергетика не залишалася в будинку, експерти радять подивитися у дзеркало та покривлятися.

"Телеграф" писав раніше, які предмети категорично не можна нікому позичати. Варто дотримуватися цих прикмет, якщо не хочете залучити до свого життя труднощі.