Відомий український астролог розповів, що чекає Україну влітку 2023 року
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Астроексперт наголошує, що влітку буде Чорне море.
Відомий український астролог Влад Росс, який раніше про варіанти припинення війни, поділився ще одним прогнозом – на літо 2023 року. Зазначимо, що новини досить втішні, і навіть можна сказати радісні, якщо все здійсниться.
В інтерв’ю unian Влад Росс заявив, що влітку 2023 року на Україну чекає Чорне море, а це означає, що відбудеться прорив російського фронту і входження на тимчасово окупований півострів Крим. Становище зірок і планет схильні до цього.
"На небі буде королівська комбінація — планета Марс, пов’язана з війною, перебуватиме у знаку Лева. Тому ЗСУ прорвуть російський фронт, буде обвалення армії країни-агресора" — зазначає Росс.
Також астролог додав, що вже почалася активна підготовка до контрнаступу ЗСУ: "взято в кліщі" Бахмут, а на нафтобазах в рф відбуваються вибухи і так далі. Проте найактивніша фаза розпочнеться з 1 червня.
"На початку літа буде підрив Кримського мосту і наше входження на півострів. Ми дійдемо до Євпаторії та Феодосії. З Ялтою доведеться трохи почекати " — підсумував Росс.
Раніше український астролог Влад Росс розповів, що зараз українські Збройні сили шукають вразливі місця у противника. За його словами, найближчим часом "відчутно запахне розгромом" росії.