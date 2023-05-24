Відомий український астролог розповів, що чекає Україну влітку 2023 року

Астроексперт наголошує, що влітку буде Чорне море.

Відомий український астролог Влад Росс, який раніше про варіанти припинення війни, поділився ще одним прогнозом – на літо 2023 року. Зазначимо, що новини досить втішні, і навіть можна сказати радісні, якщо все здійсниться.

В інтерв’ю unian Влад Росс заявив, що влітку 2023 року на Україну чекає Чорне море, а це означає, що відбудеться прорив російського фронту і входження на тимчасово окупований півострів Крим. Становище зірок і планет схильні до цього.

"На небі буде королівська комбінація — планета Марс, пов’язана з війною, перебуватиме у знаку Лева. Тому ЗСУ прорвуть російський фронт, буде обвалення армії країни-агресора" — зазначає Росс.

Також астролог додав, що вже почалася активна підготовка до контрнаступу ЗСУ: "взято в кліщі" Бахмут, а на нафтобазах в рф відбуваються вибухи і так далі. Проте найактивніша фаза розпочнеться з 1 червня.

"На початку літа буде підрив Кримського мосту і наше входження на півострів. Ми дійдемо до Євпаторії та Феодосії. З Ялтою доведеться трохи почекати " — підсумував Росс.

Раніше український астролог Влад Росс розповів, що зараз українські Збройні сили шукають вразливі місця у противника. За його словами, найближчим часом "відчутно запахне розгромом" росії.