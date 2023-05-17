"Йде модель Ізраїлю": екстрасенс назвав рік, коли закінчиться повномасштабна війна в Україні

Астроексперт не впевнений, що кінець війни буде у 2023 році.

Відомий український екстрасенс Роман Шептицький, який раніше спрогнозував, коли помре президент країни-агресорки, поділився неоднозначним прогнозом щодо закінчення війни в Україні.

В інтерв’ю unian Шептицький зазначив, що цілком імовірно, що протягом 2023 року українські бійці зможуть витіснити окупантів із південних областей і продовжать активно звільняти Крим та Донбас, щоб вийти до кордонів 1991 року. Однак на цьому війна не закінчиться.

"Спокою в Україні не буде до 2027 року. Це не означає, що будуть активні бойові дії, проте за енергіями йде модель Ізраїлю — тихо, тихо, тихо, а потім обстріл. Маючи таку сусідку, як росія, ми не можемо бути впевненими у тому, що нас ніхто не чіпатиме» — прогнозує екстрасенс.

Раніше Макс Гордєєв розповів, які події відбуватимуться на фронті найближчим часом. За його прогнозами, українська армія активно звільнятиме території. Також екстрасенс розповів, коли помре кривавий диктатор Володимир Путін. За словами Гордєєва, путін працює з магією.