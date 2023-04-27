"Запах війни" ще довго переслідуватиме": ясновидець назвав дату, коли Україна вийде на кордони 1991 року

Астроексперт зазначає, що питання з Кримом буде найтривалішим.

Відомий ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович, який раніше розповідав чим нас дивуватиме весна та літо 2023 року, поділився новим прогнозом. Цього разу він розповів, коли зупиняться військові дії в нашій країні, а також коли ЗСУ вийдуть на межі 1991 року.

У коментарі каналу "Мій світ" ясновидець зазначив, що цілком можливо, що активна фаза бойових дій закінчиться вже цього року, а ось вихід на кордони 1991 року затягнеться ще на рік як мінімум, і все це через Крим.

" Я сказав би так, що зупинка бойових дій у 2023 році буде, але вихід на кордон 1991 року — ні. Основне питання буде до Криму" — розповів Шатілович.

Також він додав, що питання з Кримом буде досить тривалим. Щобільше, повертати окупований півострів потрібно не воєнним чином, а треба буде домовлятися.

Крім цього, екстрасенс попередив, що "пах війни" в Україні "стоятиме" ще до 2026 року. Періодично на деяких територіях можуть виникати конфлікти.

"А з 2026 року Україна переверне цю сторінку", — підсумував Шатілович.

Раніше екстрасенс Роман Шептицький передрік швидку перемогу України у війні з росією за умови, що українці нарешті позбудуться впливу УПЦ МП. Також астроексперт заявив, що у 2023 році є ймовірність скасування воєнного стану в країні.