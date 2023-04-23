"Запускається рулетка подій": відома тарологиня розповіла, що чекає на Україну в травні

Хомутовська озвучила свій прогноз на найближчий місяць

Відома тарологиня Людмила Хомутовська, яка раніше озвучила свою версію завершення російсько-української війни, зробила прогноз для України на травень 2023 року. З її слів, місяць буде насиченим на події, але легким його не назвеш.

Про це вона розповіла в інтерв’ю ТСН. Зокрема, Хомутовська зробила заяву щодо очікуваного контрнаступу.

Так, тарологиня зазначає, що у травні Україна отримає всю необхідну допомогу, на яку довго чекала. Більше того, Хомутовська заявляє, що український наступ, про який багато говориться, може розпочатися саме у травні.

"Буде дуже багато подій, різних політичних рішень, запускається ніби рулетка в Україні — щодня нові події. Однозначно розпочнеться наш наступ", — йдеться у прогнозі таролога.

Крім того, тарологиня не відкидає повернення окупованих територій. Тим не менш, Хомутовська прогнозує і активніші дії з боку ворога, за її словами, можливі російські обстріли.

Хомутовська додає, що є погані новини для українців. У її прогнозі йдеться про те, що у травні можливі природні катаклізми в Україні, а саме землетруси.

Раніше "Телеграф" розповідав, що астрологиня Катерина Соловйова спрогнозувала звільнення захоплених територій. За її словами, Україна повернеться до кордонів 1991 року.

*Пам’ятайте, що тарологія, астрологія, екстрасенсорика офіційно не є науками. Пророцтва не варто сприймати зі 100-відсотковою ймовірністю.