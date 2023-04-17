Чи поверне Україна всі окуповані території: астролог озвучила прогноз

За словами астролога, після сонячного затемнення для України розпочнеться важливий етап

Астролог Катерина Соловйова у своєму прогнозі заявила, що Україна точно поверне всі захоплені російськими окупантами території. Серед них і анексований півострів Крим, питання звільнення якого не йде з інформаційного порядку денного.

Астролог пише у Facebook, що для України розпочнеться важливий етап після сонячного затемнення. Тема окупованих територій буде у центрі уваги.

Так, планета комунікацій Меркурій 21 квітня перейде у ретроградну фазу. У подібному русі вона перебувала у січні цього року, який Соловйова називає "періодом грандіозних дипломатичних перемог України". Зокрема, Україні вдалося домовитися про значні пакети військової допомоги.

Як йдеться у прогнозі, у секторі українського радіксу Меркурій відповідає за переговори та комунікації. У зв’язку із ретрофазою планетою деякі тенденції можуть повторитися. За словами астролога, знову зазвучать заклики віддати частину наших територій в обмін на мир. Це може тривати до кінця травня.

"31 травня Меркурій вийде зі своєї ретропетлі й практично відразу вже в директному русі зайде в поле гороскопу України, яке відповідає за наші території. Можу припустити, що ухвалені за результатами переговорів рішення стануть фундаментом для звільнення наших територій від російської окупації", — наголосила Соловйова..

Чи поверне Україна всі окуповані території? Астролог дає позитивну відповідь. І саме вищезгаданий період, на її думку, дає підстави чекати на продумані, виважені та вигідні для нашої країни результати ретроградного Меркурія.

"Принципове питання про наш державний кордон вже прийнято нашими партнерами: Україна поверне собі всі землі в міжнародно-визнаних кордонах станом на 1991 рік , тому щодо цього жодних сюрпризів не варто очікувати. Єдине, про що може йтися, так це про порядок переходу українського держкордону під наш контроль", — йдеться у прогнозі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що прогноз для України озвучив астролог Дмитро Уранус. Він спрогнозував, коли війна може дійти своєї розв’язки.