"Є декілька критичних дат": нумеролог дав прогноз для України на квітень-травень 2023 року

Великий вплив на моральний стан українців матиме Великдень, переконаний експерт-езотерик

Щодня українці задумуються над тим, коли ж закінчиться війна. Точну відповідь на це питання намагаються дати різні експерти-езотерики. Зокрема, днями про події, які цьому передуватимуть, розповіла відомий український таролог Людмила Хомутовська.

Тим часом нумеролог Владислав Грицай вирішив поділитися своїм прогнозом щодо того, що очікує Україну та росію у квітні-травні 2023 року. Каже, для нашої країни цього місяця передбачається декілька критичних дат, однак вже у другій половині квітня і в травні настане "дуже класний період". Про які саме дати йдеться він розповів в інтерв’ю ТСН.

"Є декілька критичних дат. Перший період – це 20-26 квітня. Друга дата – це десь 5-10 травня. Це такі дати, які і символічно, і сакрально дуже впливають на весь путінський режим. А по-друге, вони перезавантажують ті потоки, ту енергію, яка зараз іде", – говорить нумеролог.

Надзвичайно важко морально буде українцям у перші дні квітня, адже це саме той період, коли рік тому світ дізнався про звірства окупантів у Бучі, що на Київщині, каже Владислав Грицай. "Ми всі знову переживемо ці події, однак після 3 квітня ми всі підемо на зріст. Це буде і на фронті, і психологічно, і економічно, і політично. Якраз це буде з Великоднем", — зауважує астроексперт. Тоді як Великдень, за його словами, дозволить людям перезавантажитися та оновитися у певному плані.

"Друга частина квітня, особливо 20-ті числа, – для нас це класний період, і тому автоматично це небезпечний період для путінського режиму", – передбачає нумеролог. А 9 травня, на його думку, може стати періодом максимально руйнівних для росії подій: "часом, коли рф може згинути".

Раніше ми розповідали про передбачення астролога Ольги Медвецької, яка віщує початок історичної епохи для людства. За її словами, уже незабаром на людство чекають епохальні події, які змінять хід історії.