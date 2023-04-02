Таролог розповіла, як і коли закінчиться війна в Україні: "Буде справжній Армагеддон"

Процес буде довгим та дуже складним

Відома українська таролог Людмила Хомутовська, яка раніше розповіла, чи піде путін на новий наступ на Україну, поділилася новим прогнозом щодо війни. На цей раз астроексперт розповіла, як і коли все закінчиться.

В інтерв’ю unian Хомутовська зазначила, що незабаром на Україну почнуть ще більше тиснути на переговори з країною-агресором. Таролог каже, що вони таки будуть і закінчать війну до кінця 2023 року, проте процес буде дуже складним та тривалим.

"Нас змушували піти на переговори, щоб війна скінчилася швидше. На жаль, упродовж кількох місяців ми ще більше відчуємо на собі цей тиск. У хід підуть і великі гроші, і різні маніпуляції. Але тут потрібна воля народу, як було на початку повномасштабної". війни. Я думаю, що скоро ми знову побачимо подібне. До кінця року ми маємо закрити цю тему, але це буде довгий переговорний процес", - зазначила таролог.

Також Хомутовська додала, що сподіватися на те, що смерть путіна зупинить війну, не потрібно. Все тому, що у росії спочатку мають відбутися певні внутрішні зміни.

"Спочатку буде справжній Армагеддон усередині рф, а тільки потім Україна піде на переговори. Але повторюся: цей процес буде дуже складним " — підсумувала таролог.

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