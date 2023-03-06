Шаманка розповіла, чи чекати ракетних ударів від росії навесні: "Вона буде таким собі г*вном"

Також експерт зазначила, чи надасть Іран чи Китай Росії нову зброю.

Як би це не звучало, але вже давненько в Україні не було страшних масованих ракетних атак з боку росії із залпами у 100+ ракет. Екстрасенс і шаманка Сейраш пояснює це тим, що в рф вже немає таких можливостей.

В інтерв’ю YouTube-каналу "Прогноз" експерт розповіла, що взагалі чекає на українців навесні 2023 року, чи будуть масовані ракетні удари, а також допоможе Іран чи Китай росії зі зброєю. Зазначимо, що прогноз шаманки втішний.

"Ракетні удари на березень все одно будуть, вони намагатимуться зробити якусь напівмасовану атаку. Я не маю на увазі вже залп 150 ракет, яких у них вже немає. Воно буде таким собі г*вном... то якісь ракети летять, то фальш-цілі", — зазначила Сейраш.

А щодо постачання зброї, то росія так і залишиться з тим, що в неї є, максимум отримуватиме такі ж "подачі", як уже отримувала. Нічого суттєвого чи нового.

Загалом, окупантам "доведеться нелегко", адже всі їхні спроби наступати чи зробити якийсь перелом у свій бік будуть невдалими. Усі їхні плани проваляться.

Раніше таролог Людмила Хомутовська заявила, що військові дії в Україні закінчаться навесні цього року. Схожий прогноз був і екстрасенс Хаяла Алекперова. За словами астроексперта, світ в Україні настане у весняні місяці.