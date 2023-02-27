Екстрасенс розповів про плани путина з використання ядерної зброї: "Перекладе частину провини"

Російський диктатор спробує підставити іншого політика

Відомий екстрасенс Каїн Крамер, який раніше оцінив можливість початку Третьої світової війни, зазначив, що руки кривавого диктатора путіна тягнуться до "ядерної кнопки". Однак не все так просто, і бруднити свої руки він не хоче.

В інтерв’ю для YouTube-каналу " Прогноз " Крамер розповів, що путін, якщо і зважиться на ядерний удар, то робитиме це руками іншого диктатора — олександра лукашенка. Карти Таро показали екстрасенсу, що путін планує "заховати" ядерку в Білорусі, і якщо і завдавати удару, то з її територій.

"Швидше за все, росія хоче підставити Білорусь. А лукашенко не хоче вступати, він уже отримав індульгенцію з можливістю десь там сховатися. Він не хоче вступати в ту війну... Руками лукашенка, швидше за все, путін хоче запустити "ядерку"... швидше за все, захоче загребти собі Білорусь», — додав Крамер.

Раніше астролог Анна Вергелес розповіла, коли складуться сприятливі умови для переговорного процесу щодо війни з росією. За її прогнозами, для України в цей період буде гарний астрологічний аспект, а на росію чекають складні часи.