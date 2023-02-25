Екстрасенс розповів, чи буде Третя світова війна (відео)

Що чекає на світ найближчим часом і до чого тут Китай

Нинішній рік, як і минулий, досить нестабільний не лише для України, а й для світу в цілому. Зважаючи на повномасштабну війну, розв’язану росією, та її спроби втягнути у бойові дії інші країни, зростають ризики початку Третьої світової. Раніше ми розповідали, що почало збуватися пророцтво карпатського мольфара Нечая на 2023 рік, тепер же про імовірність нового глобального конфлікту висловився екстрасенс Каїн Крамер.

Експерт-езотерик оцінив ймовірність початку Третьої світової війни. Про те, що з цього приводу кажуть карти Таро, він розповів в інтерв'ю youtube-каналу "PeopleLife".

За словами Крамера, початок світового протистояння — це "волога мрія путіна", адже програти у війні країні, яка в десятки менша за противника, набагато ганебніше, аніж у світовій війні. Якщо говорити про інші країни, то тут ситуація дещо відрізняється.

"Якщо ми говоримо про призвідників, як ті самі США та Китай, то дуже навряд чи. А все через те, що ми дуже взаємозалежні — що там гроші, що там гроші. Ми, скоріше всього, домовимося і будемо виходити з цих взаємозалежних стосунків. Китаю санкції невигідні — для них це буде подібно смерті", — говорить Крамер.

Загалом же, якщо йдеться не про ці дві країни, а загальну ситуацію у світі, то випадають "чудові карти". Перша карта "Любов", друга — підняті кубки. Екстрасенс зауважує, що атмосфера буде напруженою, але в якийсь момент всі про все домовляться, бо "далі вже буде нікуди".

Про імовірність початку Третьої світової - з 29:41 хв

Раніше ми розповідали про передбачення популярного західного екстрасенса та ясновидця Крейга Гамільтона-Паркера. Він передбачив, коли і через що розпочнеться Третя світова війна.