Астрологиня спрогнозувала успіх для українців на полі бою: названо дату

За словами астрологині, чекати на позитивні звістки з фронту можна вже в березні

Через рік повномасштабної війни астрологи продовжують озвучувати прогнози для України та прогнозувати поворотні події. Сприятливо вплинути на ситуацію може недавній молодик у знаку Риби, який стався 20 лютого 2023 року.

Про це заявила астрологиня Катерина Соловйова на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, вплив новомісяччя відчуватиметься 30 днів з моменту його настання. У цей період, згідно з прогнозом, Україна може здобути певну перемогу на фронті.

Як зазначила Соловйова, всі без винятку планети в момент лютневого молодика були директними, що забезпечує всьому, що відбувається, неймовірну швидкість. Астрологиня прогнозує зниження тиску на сферу українського гороскопу, пов’язану з національним багатством, економікою, фінансами держави, добробутом країни загалом та її населення. Водночас, українці продовжать відчувати обмеження, втрати, примуси, перешкоди, позбавлення та проблеми у сферах, пов’язаних з фінансами, небезпекою та ризиками.

"Переговорні процеси будуть неоднозначними, але дуже інтенсивними, на що вказують складні квадрати транзитного Юпітера. Можливо, нас знову можуть схиляти до тимчасового перемир’я. Проте транзитна Венера, яку ще називають планетою "малого щастя", яка також перебуває у сфері переговорів, робитиме чудовий секстиль до нашого Сатурна, який знаходиться у сфері, що відповідає за саму суть нашої держави. Це вказує на позитивні рішення на нашу користь. Щоправда, для досягнення цих результатів нам доведеться докласти зусиль", — йдеться у прогнозі.

Крім того, астрологиня виділила рух транзитного Марсу. За її словами, 3 березня "бог війни" повернеться у сферу "чорної смуги та труднощів" українського радіксу, де вже перевіряв на міцність нашу армію з 1 жовтня до 28 листопада 2022 року.

"Я нагадаю, що саме в цей період, а саме 9 листопада, росіяни втекли з Херсона. Тому очікуємо в період з 3 березня по 17 квітня позитивних результатів на полі бою. На користь цього висновку говорить ще один астрофактор. Попередній молодик у Рибах відбувся 2 березня 2022 року. І тоді протягом місяця, тобто до наступного молодика, відбулися вкрай важливі події: 30 березня в рф завили, що "виконали всі свої завдання на київському та чернігівському напрямку і тепер проводять там планове перегрупування сил". Так почалася втеча росіян із Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей", — нагадала астролог.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомий екстрасенс озвучив свій прогноз щодо розвитку подій на фронті цієї весни. Особливо напруженим, заявив Роман Шептицький, буде березень.