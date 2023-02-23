Відомий екстрасенс розповів, що буде на фронті навесні: "Настане судний день для ворога"

Березень буде дуже напруженим, але Україна зможе все вистояти

Багато екстрасенсів та астрологів прогнозують, що військові дії в Україні закінчаться навесні 2023 року, і екстрасенс Роман Шептицький не виняток. Він вважає, що березень цього року — це сприятливий час для настання українських військ та визволення окупованих територій.

На своєму YouTube каналі Шептицький також додав, що у березні 2023 року для російських окупантів настане довгоочікуваний судний день. Конкретної дати, на жаль, немає, проте з 11 березня для українців починається дуже хороша енергія, особливо для контрнаступу.

У березні буде судний день для ворога. Продовжиться звільнення території України до кордонів 1991 року. За картами я можу сказати, що починаючи 13-15-20 березня енергія для контрнаступних дій буде дуже гарною. Я навіть сказав би, що додаткова активізація може бути з 11 березня", — зазначив екстрасенс.

Крім цього, експерт нагадав, що не варто розслаблятися та забувати про небезпеку. А також закликав не вірити і не вестись на російську пропаганду, яка у березні також сильніше активізується.

"Навесні у них ніби починається останній акт гострого наступального потенціалу. Буде більше дезінформації, залякувань, сатаністських спокус, брехні. Ворог розраховує на те, що він нас виснажить, але він дуже сильно помиляється. Ми, хай і трохи побиті, але дуже впевнено стоїмо на ногах" — наголосив Шептицький.

Раніше астролог Ганна Вергелес розповіла, коли складуться сприятливі умови для переговорного процесу щодо війни з росією. За її прогнозами, для України в цей період буде гарний астрологічний аспект, а на Росію чекають складні часи.