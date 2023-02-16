Всі карти — у руках нового покоління: екстрасенс розповіла, що буде з Україною після війни

По завершенню бойових дій буде ще кілька важливих нюансів

Астрологи переконані, що війна в Україні доходить до свого логічного завершення й очікувати на нашу перемогу слід вже зовсім скоро. Конкретні терміни, які дають експерти-езотерики, дещо відрізняються, однак більшість сходиться на думці, що все завершиться ще до кінця 2023 року. А от якою буде Україна після цього — це вже зовсім інше питання.

Частково відхиляє завісу щодо цього відома українська ясновидиця та екстрасенс Марія Тиха. Своїм прогнозом вона ділиться на youtube-каналі TOP. Зокрема, експертка каже, що в поточному році на нас очікує складна економічна ситуація, а особливо проблемно це буде для міст, з яких евакуювалося населення і які наразі повноцінно не функціонують.

Щодо майбутнього України після війни, то на розкладці карт Таро екстрасенс побачила проблеми із демографією. Каже, знизиться на якийсь час народжуваність і пов’язано це буде саме з молодими чоловіками та великою кількістю розлучень.

Щодо корупції, то викорінити її за один день не вдасться, але ми плавно рухаємося до цілі. З тих карт, що випали ясновидиці, помітно, що боротьба не вщухає і нехай не відразу, однак побороти цю проблему в України вийде.

У загальному наша держава після завершення війни з росією зможе залучити багато інвестицій та відбудуватися. Ми — країна майбутнього, наголошує Тиха. І додає, що майбутнє — за новим поколінням. Саме воно зробить найважливіший крок у розвитку України.

Раніше відомий український астролог Влад Росс повідомляв, що війна може закінчитися досить раптово. Але це можливо тільки в одному випадку, про який на сьогодні мріють усі українці.