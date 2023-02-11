Війна перекинеться на територію росії: астролог розповів, коли чекати на "феєрверки" за порєбріком

Експерт-езотерик назвав термін розпаду країни-агресора

Війна в Україні може завершитися дуже неочікувано. Про це напередодні попереджав відомий український астролог Влад Росс. За його словами, це стане реальністю, якщо владі російського диктатора настане край. Але чи буде після цього існувати росія? Принаймні у тому вигляді, за яким вже багато років із пересторогою спостерігає весь світ.

Відповідь на це питання має засновник Ведичної Академії Шрінатджі, ведичний астролог Алакх Ніранжан. Він переконаний, що активне руйнування росії, яке безсумнівно веде до повного її розпаду, почалося вже давно, а те, що робить рф в Україні, його тільки прискорює. Прогнозами щодо того, коли країні-терористу настане край, експерт-езотерик поділився на своєму каналі в youtube.

Головним показником того, що росії залишилося зовсім небагато і порятунку не буде, зі слів Ніранжана, є невдала спроба путіна захопити і "приєднати" до складу рф після повномасштабного вторгнення кілька українських областей. "Усі 4 області {України — ред.} в Конституції рф оголосили російськими, хоча всі вони фізично знаходяться на території України. Це бомба та яблуко розбрату на десятки років. Це точка у розвитку росії на десятки років", — впевнений астролог.

Згідно з його астропрогнозом, лютий 2023 року стане найважчим і найбільш напруженим часом боїв. Втрати російської армії в цей період будуть величезними. А вже з настанням весни — у березні — війна перекинеться на територію росії, каже Алакх Ніранжан.

"І не тому, що буде нападати Україна, а тому, що війна почнеться всередині самої росії. У росії є всього два місяці, щоб уберегтися від розпаду і зберегтися, як країні. Вона повинна протягом цих місяців вивести всі свої війська до останнього солдата з усіх раніше захоплених територій", – наголошує астролог. Й додає, що це навряд чи можливо, тому зберегти країну цілою путіну та його кремлівській команді просто не вдасться.

Раніше ми давали прогноз відомого українського ясновидця Валерія Шатіловича щодо того, яким буде 2023 рік для України. Екстрасенс каже, що українцям треба дочекатися "коли розквітатимуть дерева та кущі".