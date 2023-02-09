"Війна може несподівано припинитися": астролог розповів, що має статися для цього

Напруженою ситуація лишатиметься до певного моменту, а далі — тільки перемога України

Щодня українці цікавляться питанням, коли ж завершиться війна, яку майже рік тому розв’язала росія. Вже за два тижні буде рівно рік від моменту повномасштабного вторгнення рф в Україну і багато хто очікує на нові провокації окупантів. Про це говорять і експерти-езотерики.

Не став виключенням і відомий український астролог Влад Росс. У коментарі УНІАН він розповів, що 22 лютого буде жорсткий квадрат Урану та Меркурія. В цей період вогняна Венера увійде в знак Овна, тож у 20-х числах може бути черговий наступ на Україну.

"Все, що робить путін, він потім повторює. Тому поблизу річниці війни він може спробувати захопити Донецьку і Луганську області, щоб у підсумку змусити Україну піти на переговори. Але йому не вдасться це. Україна вистоїть і переможе", — заявив астроексперт.

За його словами, напруга триватиме до середини травня, а вже наприкінці весни слід очікувати на сприятливе входження Юпітера у знак Тельця — планети миру. Влітку стане зрозуміло, що Україна перемогла, каже Росс: "Я думаю, що війна може несподівано припинитися, коли знищать путіна. Поки він живий, війна триватиме. Бойові дії, швидше за все, продовжаться до середини літа, а потім почнуть сходити нанівець. путін може померти на католицький Великдень або протягом двох місяців після нього. Марс входить в його будинок смерті, його можуть отруїти. У червні на нас чекають вражаючі звістки про нашу перемогу", — говорить астролог.

Раніше своїм прогнозом щодо того, чи закінчиться війна зі смертю путіна поділився інший відомий астролог — Людмила Хомутовська. Каже, своєю смертю кривавий диктатор точно не помре.