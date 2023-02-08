Україна вистоїть та переможе: відомий астролог розповів як і коли закінчиться війна

Експерт зазначив, що це може статися несподівано.

Відомий астролог Влад Росс, який раніше назвав місяць, коли за російським диктатором путін буде завдано потужного удару, порадував новим прогнозом з приводу закінчення війни в Україні. Про те, що переможуть українці і так зрозуміло, більше цікавить, як швидко це станеться.

Як зазначив астролог у коментарі УНІАН, є передумови, що станеться це влітку, коли президент росії помре. Однак до цього, росіяни намагатимуться прорвати оборону Донецької області та захопити Слов’янськ та Краматорськ.

"Я думаю, що війна може несподівано припинитися, коли знищать путіна. Поки він живий, війна триватиме... шлях може померти на католицький Великдень або протягом двох місяців після нього. Марс входить до його будинку смерті, його можуть отруїти", — розповів Росс, додавши, що бойові дії, швидше за все, продовжаться до середини літа

Також Росс розповів, що поблизу "річниці" війни, 24 лютого, може бути черговий наступ на Україну та спроба захопити Донецьку та Луганську області. Це робитиметься для того, щоб змусити Україну піти на переговори.

"Але йому не вдасться це. Україна вистоїть та переможе", — підсумував астролог.

За словами астролога, новий напад на Україну перетвориться на суцільний жах для путіна. рф чекатиме цілковита поразка вже в березні-квітні 2023 року, а в червні, можливо, вже і Крим буде під контролем України.

Раніше астролог Яна Тимощук заявила, що війна з росією може затягтися ще на два роки. Вона наголосила, що для якнайшвидшої перемоги України нам потрібна зброя.