Астролог назвала дату, коли закінчиться війна в Україні: "Проходитиме у три етапи"

Україна обов’язково переможе у цій війні, проте чекати доведеться її щонайменше рік

Багато астрологів, тарологів та екстрасенсів відзначають, що війна, яку розв’язала на території України росія, закінчиться вже навесні 2023 року. Такої ж думки і астролог Анна Вергелес, проте вона уточнює, що в цей час розпочнеться лише перша фаза нашої перемоги.

В інтерв’ю YouTube-каналу "Прогноз" астролог заявила, що з квітня 2023 для України відкривається сприятливий астрологічний аспект, а рф чекають дуже важкі часи. Також з квітня, швидше за все, розпочнуться переговорні процеси, адже це також сприятливий для цього час.

Однак, на жаль, весна 2023 року не стане остаточною датою завершення війни, а лише одна з "фаз" для цього. Усього Вергелес виділяє три фази:

лютий-березень 2023 – очікуються активні бойові дії, активна боротьба.

кінець квітня, травень та перша половина червня — дипломатична фаза, яка може тривати до листопада 2023-го.

та квітень-травень 2024 року – це остання точка виходу з військових дій.

"Навіть за найоптимістичніших сценаріїв війна закінчиться навесні 2024-го року " — підсумувала астролог.

Раніше екстрасенс Людмила Хомутовська розповідала, чи закінчиться війна в Україні у 2023 році. Також вона зробила розкладку карт Таро на долю росії і дізналася, що цього року чекає на країну-агресора.