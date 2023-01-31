Час переламних подій: таролог назвала ключовий місяць у війні з росією (відео)

Хомутовська також розповіла, коли мають припинитися ракетні обстріли

Відомий український екстрасенс і таролог Людмила Хомутовська, яка раніше схвилювала своїм прогнозом на лютий, розповіла, скільки ще в Україні триватимуть активні бойові дії. За її словами, ситуація кардинально зміниться вже цієї весни.

Новим астрологічним прогнозом вона поділилася на youtube-каналі "Астро Світ". Так, на думку Людмили Хомутовської, активні бойові дії триватимуть до березня. В цей час ще можливі обстріли, проте вже у квітні ситуація круто зміниться.

"Березень та квітень будуть вирішальними у війні. Березень — це великі бої, максимальна активність. Щось у квітні відбудеться: ми отримаємо якісь дуже хороші звістки, які загалом нам дають змогу "видихнути". Та, на жаль, я не бачу його, як кінець війни, бо скільки не дивлюся, останній підпис буде не відразу: його карти показують під кінець літа чи на початку осені — десь у цих періодах. Але в квітні усе ж буде якийсь акорд, який кардинально поміняє картину", — говорить таролог.

Також екстрасенс додає, що вже восени 2023 року українці можуть повернутися до більш-менш мирного життя. У цей період активні бойові дії підуть на спад, а масованих атак уже не буде.

Раніше ми розповідали, що популярний західний екстрасенс передбачив, коли і через що розпочнеться Третя світова війна. Своїм передбаченням щодо цього поділився британський ясновидець Крейг Гамільтон-Паркер, якого прозвали "Новий Нострадамус".