Перемога України вже не за горами: астролог назвав місяць

Вже у лютому окупанти отримають "дуже чітку відповідь"

Відомий український астролог Влад Росс, який раніше розповів, коли помре путін, назвав переможні для України місяці у 2023 році. За його словами йдеться про весну.

Як зазначив астроексперт в інтерв’ю ТСН, у гороскопі головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного березень і квітень є переможними. Після ймовірного наступу рф у лютому — на річницю повномасштабного вторгнення в Україну, окупанти отримають "дуже чітку відповідь", наголошує Росс.

"Я завжди казав, у гороскопі нашого головкома Залужного – друга половина березня-квітень просто переможні. Звісно, після наступу рф у лютому буде їм дана дуже чітка відповідь у другій половині березня — у квітні. А травень взагалі може стати героїчним і переможним", – заявив астролог.

Раніше прогнозом на 24 лютого 2023 року українців заінтригувала таролог Людмила Хомутовська. Каже, цей день "буде 100% "активним", причому для обох сторін. Більш того, одним із "головних героїв" цього дня буде головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, зазначає Хомутовська.