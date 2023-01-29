Таролог розповіла, коли Україна переможе у війні з росією: "Випадає карта смерті"

Початок деокупації Донецька та Луганська – це шлях до перемоги у війні з рф

Екстрасенс і фіналістка шоу "Битва екстрасенсів" Марія Тиха, яка раніше розповіла, коли росія почне відступати з української території, поділилася своїм новим прогнозом. Експерт зазначила, що у цій війні незабаром відбудеться подія, яка вказує на нашу перемогу.

В інтерв’ю YouTube-каналу "Мій світ" Тиха розповіла, що "фінішна пряма" у війні проти російських окупантів розпочнеться після новин про деокупацію Донецької та Луганської областей. Щойно наші бійці прорвуть там оборону росіян, можна буде запускати "зворотний звіт".

"Карта смерті випадає і сімка мечів. Мені здається, що наша перемога розпочнеться з перемог у Донецькій та Луганській областях", — заявила екстрасенс, зазначивши, що карта смерті вказує на окуповані раніше території.

Також Марія зазначила, що, найімовірніше, території Донецької та Луганської областей ворог застосовуватиме заборонену зброю. І це також можна сприйняти як доказ того, що Україна перемагає.

Раніше про перемогу України над росією заявила таролог Ірина Клевер. Нагадаємо, що український таролог Олена Бюн розповіла, що взимку ЗСУ продовжать контрнаступ. У цей період на окупантів чекають провали.