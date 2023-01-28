Відомий таролог заінтригувала прогнозом на 24 лютого 2023 року: "Там буде дуже цікаво"

Експерт зазначила, що день буде 100% "активним"

Страшно повірити, але майже через місяць, 24 лютого 2023 року, українці "відзначать річницю" повномасштабного вторгнення росії в Україну. Окупанти вже цілий рік намагаються "взяти Київ за три дні", а українські бійці відважно захищають нашу батьківщину. Знаючи "любов" росіян до дат, можна очікувати, що й у цей день вони щось замишляють.

Відомий таролог та астролог Людмила Хомутовська в інтерв’ю YouTube-каналу "Мій світ" розповіла, чого можна очікувати від окупантів 24 лютого 2023 року. А також експерт зазначила, що будуть "сюрпризи" і від ЗСУ та Валерія Залужного.

"Ми підемо на рівних… Україна для початку починає захищатися, а потім набирає обертів. Але це не той контрнаступ, якого всі очікують", — розповіла Хомутовська, наголосивши, що цього дня активними будуть обидві сторони.

Також Хомутовська заінтригувала повідомленням, що цього дня одним із "головних героїв" буде головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Завдяки тому, що він дуже добре все продумав, 24 лютого на росіян чекатиме дуже цікава "сцена".

"Чекайте, там буде дуже цікаво саме в цей період ", — заінтригувала таролог.

Раніше про перемогу України над росією заявила таролог Ірина Клевер. Нагадаємо, що український таролог Олена Бюн розповіла, що взимку ЗСУ продовжать контрнаступ. У цей період на окупантів чекають провали.