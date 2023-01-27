Таролог назвала сигнал, який свідчитиме про перемогу України у війні (відео)

Цю знакову подію сигналізують карти Смерть і Сімка мечів

Відомий екстрасенс і таролог Марія Тиха, яка раніше розповіла, коли слід очікувати на загострення на фронті, знову поділилася своїм прогнозом щодо війни в Україні. Цього разу у фіналістки шоу "Битва екстрасенсів" запитали, чи буде напередодні нашої перемоги певна подія, яка точно сигналізуватиме про це.

Відповідь експерт-езотерик дала в інтерв’ю YouTube-каналу "Мій світ". І, за її словами, така подія-сигнал дійсно буде: йдеться про деокупацію двох областей. "Карта смерті випадає та сімка мечів. Мені здається, що наша перемога почнеться з перемог у Донецькій та Луганській областях", — каже Тиха.

Таролог додає: карта смерті означає, що йтиметься про нині окуповану територію, тому вона й робить висновок, що це — Луганщина і Донеччина. А от сімка мечів, за її словами, має на увазі, що ЗСУ прорвуть там оборону окупантів. Тож саме це, на думку екстрасенса, і стане сигналом перемоги України у війні.

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