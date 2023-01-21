Астролог приголомшила прогнозом на лютий: "Буде дуже сильний бій, можливо, останній"

Обстріли, провокації, нагнітання ситуації — всього цього буде сповна напередодні річниці повномасштабного вторгнення рф

Астрологи вже неодноразово робили прогнози щодо розвитку подій на фронті найближчим часом та й загалом у 2023 році. Тепер же розповісти, чого очікувати в лютому, вирішила астроекспертка Альбіна Пономаренко.

Вона прогнозує, що місяць почнеться з провокацій та вибухів. До річниці повномасштабного вторгнення росія спробує посилити напругу й терор, однак для нас є дуже сильний та прогресивний аспект на 10 лютого, розповідає астролог в інтерв'ю YouTube-каналу "Прогноз".

Пономаренко нагадує, що на 3 лютого у Києві запланований саміт ЄС, тож напередодні, 1-2 числа, рф може влаштувати потужні обстріли, аби його зірвати. Період з 12 по 18 лютого теж буде досить напруженим, однак в цей час Україна може дізнатися про якусь міжнародну допомогу й певні перемоги на фронті.

А от з 18-го лютого очікуються гарні новини для народу України, переконана астролог. Каже, це можуть бути звістки про звільнення певних українських територій.

Напередодні, власне, річниці повномасштабного вторгнення будуть дуже напружені дні — карти Таро показують небезпеку та сильні обстріли, зауважує Альбіна Пономаренко. 25-27 лютого — теж важкий період, але ЗСУ готові до будь-якого розвитку подій і навіть до провокацій у вигляді можливого наступу з Білорусі.

"Це буде дуже сильний бій. І можливо, він буде останнім або передостаннім. Тому що ще буде березень, ми будемо виходити на фінішну пряму цієї війни", — каже акстроекспертка.

Раніше ми розповідали, чи варто сподіватися на завершення війни в Україні у 2023 році. Своїми думками з цього приводу поділилася відома українська екстрасенс Людмила Хомутовська, яка зробила розкладку карт Таро.