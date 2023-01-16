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"Будуть великі перемоги, але високою ціною": астролог розповіла, коли росіяни покинуть Україну

Автор
Богдана Карц Богдана Карц
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Після складного 2022 року почне поступово повертатися загальносвітова стабільність Новина оновлена 16 січня 2023, 10:14
Після складного 2022 року почне поступово повертатися загальносвітова стабільність

Вже незабаром ЗСУ підуть у жорсткий наступальний бій, кульмінація — не за горами

Війна в Україні триває і ЗСУ нині тримають найсильнішу оборону. Більшість відомих екстрасенсів, тарологів та мольфарів вважають, що активні бойові дії закінчаться навесні 2023 року, однак на думку астролога Еріки Роялс, в цей час розраховувати на остаточну перемогу України трохи зарано.

Згідно з прогнозами астроексперта, після тряски у 2022 році почне поступово повертатися загальносвітова стабільність, але цей процес займе декілька років. На Україну найближчим часом очікує поступове наростання військової міці — з кульмінацією у лютому. А вже у березні ЗСУ перейдуть у жорстко наступальний бій, повідомляє Еріка Роялс у своєму Instagram.

"16.03 Марс остаточно вийде з петлі, і дії ЗСУ набудуть жорстко наступального характеру, Україна має великі шанси остаточно заволодіти ініціативою. Йде міць союзників, якою потрібно правильно розпорядиться. Але за допомогою йде і тиск до переговорів. Захід хоче кінця війни. Будуть переговори, можливо і неявні. Колективний Захід надасть підтримку серйозніше, ніж раніше", — розповідає таролог.

Йдеться про великі перемоги, але високою ціною, каже Роялс: "Енергетика позбавлення, обмежень і скутості буде розсіюватися. Підуть нові перемоги. Так, високою ціною. Аспекти на небі збігаються з тими, що були 80 років тому, коли Україна сильно постраждала".

З середини травня, за словами астроексперта, почнуться переговори щодо відновлення України. Таролог наголошує, що це буде вигідне положення Юпітера, яке говорить про повернення земель. При цьому у другій половині 2023 року процеси стануть ще активнішими — видніється рішення щодо Криму.

Для України цей прогноз однозначний — перемога, цілісність та незалежність, каже Роялс. А, отже, росіяни покинуть наші землі.

Додамо, що Еріка Роялс — астролог і таролог. Автор міні-підручника "Як вийти з кризи". Регулярно робить прогнози щодо ситуації в Україні та світі.

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#Війна #Прогноз #Астролог